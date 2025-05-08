Hilf dir selbst, so hilft dir Gott

Teilen

Zumindest, wenn es um Handwerkerleistung geht, gilt dieser alte Spruch immer wieder. Mag sein, dass die Kapazität in anderen Regionen besser ist als in der Axarquia, wo es mir leider trotz recht guter Beziehungen nicht gelang, einen Poolspezi zu überzeugen, seine gegenwärtige Auftragsarbeit liegen zu lassen und bei mir ein paar Quadratmeter Mosaikplatten zu verlegen. Zu berücksichtigen ist in diesem Falle aber auch die ungewöhnlich lange Regenphase. Bei Regen verbringt der spanische Handwerker seine Zeit selbstverständlich in der gegenüber der Baustelle gelegenen Lieblingsbar, womit der Zeitplan total aus den Fugen gerät.

Für einen Hausbesitzer ist es bei mittlerer bis enger Kassenlage quasi überlebenswichtig, möglichst viel an handwerklichem Geschick zu entwickeln. Und obwohl nicht sonderlich talentiert, habe auch ich in meinem Leben erstaunlicherweise und unvermutet handwerkliche Fähigkeiten in mir entdeckt. Das reicht dann schon aus, um eine Mauer senkrecht hochzuziehen und auch auf idealen Flächen Fliesen zu verlegen.

Mein fragwürdiges Talent genügte aber leider nicht, um die Geheimnisse der Elektrotechnik/Elektronik zu ergründen, die für mich an schwarze Magie grenzen. Demontiere ich manchmal vom Leichtsinn gepackt eine verstummte Bohrmaschine in der Hoffnung, ein verschmortes Kabel zu finden, dass auszuwechseln meine Fähigkeit gerade nicht überfordert und bringe sie wieder zum Laufen, verschafft mir das absolute Glücksmomente!

Im gegenwärtigen Fall der absoluten Hilflosigkeit gegenüber der Anforderung, Mosaikplatten sauber in Winkeln und Ecken zu kleben, überfällt mich echter Neid auf die gemütlich auf den Balkonen ihrer Wohnungen sitzenden Küstenbewohner, die den Hausmeister anrufen, wenn mal wieder der Abfluss irgendwo verstopft ist und sich herrlich darüber aufregen, wenn der nicht sofort bei ihnen auf der Matte steht. Solche Kleinigkeiten gehören bei mir zum Alltag!