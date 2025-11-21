Neue Seelöwen im Freizeitpark Selwo Marina in Benalmádena leben sich gut ein

BEATRICE LAVALLE BENALMÁDENA. Freitag, 21. November 2025 Teilen

Die sechs Seelöwen – fünf kalifornische (Zalophus californianus) und ein Patagonischer (Otaria flavescens) – , die Anfang dieses Jahres in den Selwo Marina von Benalmádena gekommen sind, haben sich in die große Attraktion des Tierparkes verwandelt.

Es handelt sich um Belle und Guya, zwei achtjährige Kalifornische Seelöwenweibchen und ihre 18 bzw. 21-jährigen Mütter, Lilly und Loth sowie dem neunjährigen Patagonischen Seelöwenweibchen Fiona. Der sechste im Bund ist Beethoven, das einzige Männchen – ein imponentes kalifornisches Exemplar, das satte 350 Kilo auf die Waage bringt. Er teilt sich das Becken mit Loth, während die anderen Weibchen gemeinsam in dem als La Bahía bekannten Bereich untergebracht sind.

Wie der Generalkurator des Selwo Marina, Nacho Barrio, erklärt, arbeiten er und sein Team täglich mit den Tieren und kennen sie gut. «Jedes von ihnen besitzt seinen speziellen und einzigartigen Charakter», versichert er. Dem Tierpfleger zufolge hat auch jedes Tier seine eigenen Vorlieben und bevorzugt ein bestimmtes Spielzeug: «Lilly ist ein Frisbee-Fan, Belle liebt den rosa Ball mit Glimmer und Guya hat ein Faible für die Kongs mit Fisch. Barrio unterstreicht, dass man mit jedem Tier individualisiert arbeiten muss, damit sie langsam an Vertrauen gewinnen. Er beurteilt ihre bisherige Entwicklung als sehr positiv und versichert, dass sie sich gut in den Park eingelebt haben und offensichtlich wohlfühlen.

Anhand von didaktischen Vorträgen bietet das Team von Selwo Marina den Besuchern einen Einblick in die Lebensweise dieser faszinierenden Tiere und erläutert Details über ihre Fortpflanzung, Ethologie, geografische Herkunft und ihren Erhaltungszustand.

Der Selwo Marina befindet sich neben dem Parque de la Paloma in Arroyo de la Miel (Benalmádena). Nähere Information auf https://www.selwomarina.es/.