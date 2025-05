Acht Restaurants aus Málaga gehören zu den besten in Europa

MARINA MARTÍNEZ Málaga Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Nachdem erst vor wenigen Wochen das Los Marinos José in Fuengirola den ersten Platz der 'Opinionated About Dining' (OAD)-Liste der europäischen 'Casual'-Restaurants belegt hat, positionieren sich weitere Lokale aus Málaga unter den besten in Europa. Insbesondere das Bardal und das Kaleja sind erneut unter den besten 150.

Die vom amerikanischen Unternehmer Steve Plotnicki betriebene Plattform hat am Montag, den 19. Mai, den letzten Höhepunkt ihrer verschiedenen Rankings veröffentlicht: das Ranking der Top-Restaurants, in dem 45 der 150 besten Restaurants aus Spanien stammen. Drei davon befinden sich sogar unter den ersten zehn: Bagá (Jaén), DiverXO (Madrid) und Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya) – eine Top-Ten-Liste, die von Alchemist (Kopenhagen, Dänemark), Frantzén (Stockholm, Schweden) und JAN (München, Deutschland) angeführt wird.

Die neue Liste wurde während einer Gala im MOM Culinary Institute El Pardo in Madrid vorgestellt. Málaga wurde dort von den Brüdern Pablo und José Sánchez vertreten, die erneut den Preis für das beste 'Casual'-Restaurant in Europa erhielten.

Aber es gab noch mehr Erfolgsmeldungen für Málaga, nämlich die der neuen Liste der Top-Restaurants: Bardal, das von Benito Gómez geleitete Restaurant in Ronda mit zwei Michelin-Sternen, führt die regionale Auswahl auf Platz 127 an, zusammen mit Kaleja, dem von Dani Carnero geführten Restaurant mit einem Michelin-Stern im Zentrum von Málaga, das auf Platz 133 steht. Die Liste umfasst insgesamt 673 Restaurants. Darunter sechs weitere Restaurants aus Málaga: Skina (203.), Sollo (336.), Kava (436.), José Carlos García (580.), Beluga (622.) und Nobu Marbella (647.).

In Andalusien

Auch das übrige Andalusien kann sich sehen lassen. Unter den Top 150 befinden sich das Vandelvira (Baeza, Jaén) auf Platz 56, das Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz) auf Platz 63 und das Tohqa, ebenfalls in dieser Stadt von Cádiz, auf Platz 141. Es folgen weitere mehr als renommierte Restaurants in unserer Region, wie Noor (164.) und Choco by Kisko García (193.) in Córdoba, Arrieros (168.) in Huelva und El Campero (173.) und Mesón Sabor Andaluz (185.) in Cádiz.

Opinionated About Dining begann als Blog, hat sich inzwischen jedoch zu einem angesehenen internationalen Gastronomieführer entwickelt. Vor fast zwanzig Jahren hat der New Yorker Steve Plotnicki ihn ins Leben gerufen, um über seine Erfahrungen mit Restaurants zu berichten. Er wollte jedoch noch einen Schritt weitergehen und erweiterte die Wertung um die Ergebnisse einer Reihe von Umfragen, an denen 7.500 Personen teilnahmen. Heute basiert das Bewertungssystem auf den von den Nutzern gesammelten Erfahrungen.