Eine neue Fischtaverne mit modernem Flair

Zufall oder nicht? Rebeca Rodríguez sah, dass nur wenige Meter vom Restaurant Karmela entfernt, wo sie unter der Leitung von Daniel Peregrina kochte, ein Lokal frei war. Er interessierte sich auch für das Lokal, machte Rebeca den Vorschlag, Partner zu werden, und sie nahm an. Heute leitet sie die Küche des neuen Restaurants, das vor nur fünf Monaten unter dem Namen Vendaval in der Calle Málaga in Alhaurín de la Torre eröffnet wurde. «Die Idee war eine maritime Taverne, etwas Ungezwungenes und mit Schwerpunkt auf frittiertem Fisch, weil es hier nicht so viele Orte gibt, an denen man das essen kann, aber nach und nach haben die Leute nach einer innovativeren Küche verlangt, die wir im Karmela anbieten, und wir haben andere Gerichte wie die Gambas-al-Pilpil-Röllchen aufgenommen», erklärt Daniel Peregrina die sich ständig weiterentwickelnde Speisekarte mit einem erschwinglichen Durchschnittspreis von etwa 15-20 Euro.

Das Angebot reicht von Wurstwaren, Ensaladilla rusa, Gildas und frittiertem Fisch wie Boquerones al limón, mariniertem Katzenhai oder Tintenfisch in der Tüte bis hin zu gebratenen Fideo-Nudeln mit knusprigem Huhn, Rührei mit Bäckchen und flambiertem Kimchi-Aioli, Hühnchenkroketten nach vietnamesischer Art oder verschiedenen Toasts – um nur einige der Gerichte zu nennen, mit denen sie das gastronomische Angebot der Gemeinde bereichern.

Restaurant Vendaval Calle Málaga 7. 29130 Alhaurín de la Torre. Telefon: 668 561 848. Sonntagabends und montags geschlossen.

So sieht es auch Rebeca Rodríguez: «Viele Leute kennen uns aus dem Karmela und sind an die kreative Küche gewöhnt, die dort gemacht wird. Die wollten wir nicht verlieren, aber gleichzeitig die Essenz einer maritimen Taverne anbieten.» Stilecht mit Fässern und Fischernetzen. An den Wänden hängen aber auch einige sehr merkwürdige Zeichnungen, die von den jüngsten Gästen auf den Papiertischdecken hinterlassen wurden. Ein Anreiz, mit Kindern zu kommen, zusätzlich zu den Kindertellern und der Lage mitten in einer Fußgängerzone.

«Die Terrasse ist großartig», sagt Peregrina über einen Bereich, der etwa zwanzig Gästen Platz bietet, was zusammen mit den dreißig Plätzen im Inneren eine Gesamtkapazität von fünfzig Gästen ergibt. Um diese kümmert sich ein vierköpfiges Team, das professionell, aber ungezwungen das Ambiente dieser neuen Lokalität widerspiegelt. Geöffnet ist von dienstags bis sonntags um die Mittagszeit. Wenn Sie sich für letzteren Tag entscheiden, können Sie auch die Paella genießen (Vorbestellung empfohlen).