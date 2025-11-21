Málagas El Tintero als Vorbild: El Tinterillo triumphiert in Madrid und Granada und setzt seinen Expansionsplan fort

Marina Martínez Madrid Freitag, 21. November 2025 Teilen

Das in Málaga so berühmte „Que yo cobro, oiga» (Ich kassiere, hören Sie!) wird nun auch außerhalb unserer Provinz bekannt. Denn es gibt nur ein El Tintero am Strand von El Dedo, aber seine Essenz wird durch die Hand von El Tinterillo de Málaga erweitert, inspiriert von El Tintero (es sind unabhängige Unternehmen). Unter diesem Namen wurde El Tinterillo vor fast zwei Jahren in Madrid eröffnet, und die Kette wächst weiter. Zu dem Ende 2023 eröffneten Geschäft ist gerade ein weiteres im Einkaufszentrum Rivas hinzugekommen. Und auch in Granada gibt es bereits zwei weitere Filialen dieser charakteristischen Art, Pescaíto frito (frittierten Fisch) zu servieren, indem die Gerichte in Form einer Versteigerung angeboten werden.

„Die positive Resonanz, die wir erhalten, macht es uns leicht, ein kleines Stück Málaga außerhalb der Provinz zu etablieren. Wir werden überall darum gebeten, haben Angebote von vielen Orten, jeder möchte ein Stückchen Málaga haben«, bemerkt Eduardo de la Torre, einer der Brüder der Familie, die dieses Geschäft betreiben, das sein Großvater Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts als Taverne in den Räumlichkeiten gegründet hat, in denen zuvor die Netze der Fischer mit Teer getränkt wurden.

«Wir sind sehr beliebt», betont Nonos Sohn, der diese besondere Art der Versteigerung erfunden hat. Er begann im Alter von nur neun Jahren im Familienbetrieb zu arbeiten, und angesichts der vielen Tische, die er gleichzeitig bedienen musste, bat er die Küche, die beliebtesten Gerichte ohne Bestellung zuzubereiten, da er sich um den Verkauf kümmern würde.

Heute ist diese Art des Verkaufs zu einem Symbol geworden, das Grenzen überschreitet. Sowohl in Madrid als auch in Granada gibt es weitere Eröffnungsprojekte. In der Hauptstadt Granadas kam nach dem ersten Lokal im Einkaufszentrum Nevada später El Barco de El Tinterillo hinzu, ein 5.000 Quadratmeter großer Raum „mit viel Charme und einer familiären Atmosphäre«, der sogar über eine 30 Meter lange Traíña verfügt.

«Wohin wir auch gehen, die Leute folgen uns, sie nehmen uns sehr gut auf», erzählt Eduardo de la Torre zufrieden über einen Expansionsplan, der auch auf Málaga gerichtet ist. Seine Idee ist es, El Tinterillo auch an verschiedenen Orten in der Provinz Málaga zu etablieren, „von Nerja bis Estepona«. Das ist kein langfristiges Vorhaben. Der Unternehmer aus Málaga kündigt an, dass es nur eine Frage von Monaten sein wird. In dieser Zeit rechnet er dank der Allianz mit einem starken Gastronomieunternehmen, mit neuen Restaurants an der Küste, mit vier oder fünf neuen Verkaufsstellen.

Vergrößern Sardinen im Tinterillo in Madrid, das an der Plaza de San Miguel eröffnet wurde. José Ramón Ladra

„Wir möchten einfach, dass immer mehr Menschen unseren Fisch genießen können, ohne dabei von unserem Weg abzuweichen und weiterhin gute Arbeit zu leisten.« Eduardo de la Torre macht keinen Hehl aus seiner Begeisterung angesichts einer bereits erfolgreichen Entwicklung. „Es ist eine große Verantwortung, das Erbe meines Vaters und meines Großvaters an so viele Orte zu tragen«, gibt der Gastronom aus Málaga zu, dessen Unternehmen bereits rund 150 Mitarbeiter umfasst und dessen Markenzeichen der Espeto ist.

Boquerones al limón (Sardellen mit Zitrone), das typische Gericht „Manda huevos« oder gegrillter Tintenfisch sind weitere beliebte Gerichte. Mar Delicias ist der Lieferant, der für die gleiche Qualität in allen Tinterillos sorgt. „Wir sind stolz darauf, Málaga zu vertreten«, sagt De la Torre.