Top-Ernährungswissenschaftler schwärmt von «gesunden» Pizzaböden der größten Supermarktkette Spaniens

Eine der beliebtesten und allseits beliebten Mahlzeiten ist die Pizza. Nimmt man den Vorteil hinzu, dass man auf Tiefkühlprodukte zurückgreifen kann, um ein schnelles Abendessen zuzubereiten, gewinnt dieses italienische Gericht sogar noch mehr Punkte, allerdings nicht, wenn es um die Nährwerte geht.

Doch wie Álvaro, Ernährungswissenschaftler und Geschäftsführer von Best.Nutricion.com, behauptet, ist die gute Nachricht, dass Mercadona viel gesündere Alternativen anbietet - Pizzaböden ohne Zusatzstoffe und stark verarbeitete Komponenten, die nur noch die Soße und die Zutaten benötigen, bevor sie in den Ofen geschoben werden. Das Tolle am Kauf eines Pizzabodens ist, dass man die Freiheit hat, den Belag zu wählen, was auch sehr wenig Vorbereitungszeit erfordert.

Laut Álvaro, der auf seinem TikTok-Account zwei Empfehlungen ausspricht, bietet die größte Supermarktkette Spaniens zwei Pizzaböden der Marke Hacendado an, die für diejenigen geeignet sind, die eine gesündere Alternative suchen.

Bei der ersten Option handelt es sich um eine Packung, die drei Basis-Pizzaböden enthält, während die andere Variante eine kleine Abwechslung bietet: Der Teig enthält eine Vielzahl von Samen. Bei der Überprüfung der Zutaten sagt Álvaro, dass er nichts Ungesundes feststellen kann. Die einzige Empfehlung, die er ausspricht, ist, die Körnerpizza wegen ihres Gewichts und ihrer Kalorien mit einer anderen Person zu teilen.

«Was die Inhaltsstoffe betrifft, so sind sie unverarbeitet und außerdem sehr schmackhaft», fügte er hinzu.

Der Verzicht auf Zusatzstoffe und verarbeitete Komponenten macht diese Teige zu einer empfehlenswerten Alternative zu kommerziellen Produkten. Das ist wichtig, denn viele Industriepizzen enthalten raffinierte Öle, zugesetzten Zucker oder Konservierungsstoffe. Experten raten, beim Kauf eines Produkts immer auf die Zutatenliste zu achten.