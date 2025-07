Experten für Wirbelsäulenverletzungen an der Costa del Sol warnen vor den Gefahren des Kopfsprungs ins Wasser

José Antonio Sau Malaga Samstag, 5. Juli 2025 Compartir

Mediziner des Hospital Regional Universitario in Málaga haben Schwimmer vor den Gefahren gewarnt, die mit unvorsichtigem Kopfsprüngen während der Sommersaison verbunden sind, und zur Vorsicht aufgerufen, da 100 Prozent der festgestellten Wirbelsäulentraumata vermieden werden können. Wenn man kopfüber ins Wasser springt, ohne sich über die Tiefe zu informieren, kann dies zu einer Verletzung der Halswirbelsäule führen, die eine Tetraplegie, d. h. den Verlust der motorischen und sensorischen Funktionen aller vier Gliedmaßen (Arme und Beine), zur Folge hat.

Nach Angaben des Krankenhauspersonals sind zwischen 5 und 8 Prozent der traumatischen Wirbelsäulenverletzungen auf Kopfsprünge an allen möglichen Orten und in verschiedenen Gewässern zurückzuführen.

Marta Pájaro, Expertin für physikalische Medizin und Rehabilitation und Leiterin der Abteilung für Rückenmarksverletzungen am Hospital Regional in Málaga, erklärt, dass «traumatische Wirbelsäulenverletzungen, die durch Tauchen in Risikogebieten verursacht werden, zu dieser Jahreszeit zunehmen». Die häufigste und schwerwiegendste Verletzung betrifft die Halswirbelsäule und führt zum Verlust von Kraft, Beweglichkeit und Sensibilität in Armen und Beinen.

«Diese Verletzungen, die eine große persönliche und soziale Belastung darstellen, können in 100 Prozent der Fälle vermieden werden», so Dr. Pájaro. Sie empfiehlt Vorsichtsmaßnahmen, die solche Vorfälle verhindern können: nicht in Gebieten baden, in denen dies nicht erlaubt ist oder in denen Wassersport verboten ist; flache Bereiche vermeiden; nicht kopfüber springen; nicht in die Wellen tauchen, da «es dort Sandbänke oder Felsen geben kann».

Dr. Pájaro weist auch darauf hin, dass es wichtig sei, nicht in Gebieten mit schlechter Sicht zu springen und beim Springen ins Meer große Höhen zu vermeiden. «Es ist nicht gut, sich in vertrauten Gewässern sicher zu fühlen», sagt sie. Außerdem ist es besser, vor und während des Badens auf Alkohol zu verzichten, da dieser das Gefühl des Selbstvertrauens verstärkt. Sie drängt darauf, Minderjährigen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da die Opfer in der Regel junge Männer sind, die mit 15 Jahren beginnen und in der Regel nicht älter als 40 Jahre sind. «Traumatische Rückenmarksverletzungen nehmen jedes Jahr zu», so Dr. Pájaro.

Was ist zu tun, wenn der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung besteht?

Wenn jemand im Meer, im Schwimmbad, im See oder im Fluss eine traumatische Wirbelsäulenverletzung erlitten hat oder wenn der Verdacht besteht, dass dies der Fall sein könnte, ist es am besten, die Person aus dem Wasser zu holen, wenn sie zu ertrinken droht, d. h. die Person in Sicherheit bringen; Hals und Wirbelsäule ruhigstellen, ohne sie zu bewegen, um schwerste Verletzungen zu vermeiden (ideal ist eine Halskrause mit Kinnstütze, damit die Person ihr Kinn abstützen kann); Puls und Atmung überprüfen; Hilfe und einen Krankenwagen rufen und die Person nicht in einem Privatfahrzeug transportieren. Die Ruhigstellung sollte mit äußerster Vorsicht erfolgen, um das Risiko einer Verschlimmerung der möglichen Verletzung nicht zu erhöhen.