Renfe startet 'Superprecios'-Kampagne: diesen Sommer mit dem Zug ab 9 Euro reisen

SUR Málaga Montag, 26. Mai 2025 Compartir

Der Countdown für die Ferien und die Sommerfrische läuft. Genau in diesem Zusammenhang startet Renfe in diesem Sommer eine «Superprecios»-Kampagne für Zugreisen, mit Fahrpreisen ab 9 Euro auf einigen Avlo-Strecken und ab 15 Euro im AVE. Das Angebot gilt für Fahrten mit den Zügen AVE, AVE International, Avlo, Alvia, Euromed und Intercity vom 16. Juni bis zum 14. September, teilt die Bahngesellschaft mit.

Renfe-Kunden können vom 26. Mai bis zum 1. Juni Fahrkarten mit der Aufschrift «SUPERPRECIOS» kaufen, «die es den Kunden ermöglichen, eine kostengünstige und bequeme Alternative für ihre Sommerreise zu erhalten», so Renfe. «Ebenso können die Kunden für nur 3 Euro mehr vom Basistarif auf ein Elige-Ticket umsteigen, das Änderungen und Stornierungen einschließt und flexibler ist, oder auch im Komfortbereich für nur 6 Euro in unseren Zügen nach Frankreich», so das Unternehmen in der Mitteilung an die Medien. Renfe bietet auch internationale Fahrten an: nach Frankreich zum Beispiel für weniger als 40 Euro mit dem Basic-Ticket (für 6 Euro mehr kann man sich für das Comfort-Ticket entscheiden).

Renfe, so heißt es in dem Informationsschreiben, bietet Ermäßigungen auf seine Fahrkarten an, «um Zugreisen zu einer Vielzahl von Zielen in kürzester Zeit, mit einer Vielzahl von Fahrplänen und auf die bequemste Weise zu befördern und damit sein Engagement für nachhaltige Mobilität zu bekräftigen».

So werden unter anderem die Verbindungen Malaga-Valencia für 9 Euro oder Madrid-Malaga für 15 Euro angeboten. Der letztgenannte Preis wird auch für Züge zwischen der spanischen Hauptstadt und Alicante oder Castellón gleich sein. Für San Sebastian können sie für 19 Euro gefunden werden. Die Angebote werden auf diese Weise angeboten, um an die Küste, in den Norden oder in den Süden Spaniens zu reisen.