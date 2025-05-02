Monumentaler Stromausfall stürzt Spanien ins Chaos

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Freitag, 2. Mai 2025 Teilen

Die Uhrzeit 12:33 des vergangenen Montags wird mit seinen Auswirkungen auf das normale Leben der Bürger im kollektiven Gedächtnis ganz Spaniens bleiben. Zu diesem Zeitpunkt erlebte das Land den ersten und bisher einzigen «absolute Nullpunkt» in der Energieversorgung. Es handelte sich um einen beispiellosen totalen Stromausfall, der die gesamte Iberische Halbinsel und zu bestimmten Zeitpunkten auch Andorra und kleine Gebiete in Südfrankreich, in der Nähe von Perpignan, betraf. Mehr als 53 Millionen Menschen wurden für Stunden fast in die Steinzeit zurückversetzt und waren in vielen Fällen nur durch batteriebetriebene Transistorradios mit dem 21. Jahrhundert verbunden.

Auf einen Schlag waren 60 % der Versorgung weg. Fünfzehn Gigawatt fielen plötzlich in nur fünf Sekunden aus, so Regierungschef Sánchez bei seinem zweiten Auftritt kurz vor elf Uhr nachts. Ohne Strom, viele ohne Internet oder soziale Netzwerke für einen Großteil des Tages, nicht in der Lage, auf irgendeine Weise mit Freunden oder Familie zu kommunizieren und, vor allem, ohne Transport. Hunderttausende von Bürgern steckten in riesigen Staus fest, weil in den großen Städten alle Ampeln ausfielen oder die Tankstellen wegen des Stromausfalls geschlossen waren.

Hunderttausende saßen in U-Bahnen, Straßenbahnen und Aufzügen, die ohne Strom waren, fest. Unzählige Passagiere strandeten auf den Flughäfen, die zwar dank der Notfallsysteme nicht lahmgelegt wurden, aber ebenfalls vom Stromausfall betroffen waren und ihren Betrieb um 20 % einschränken mussten. Die staatlichen Sicherheitskräfte, die regionalen Behörden nicht mitgerechnet, haben 30.000 Beamte mobilisiert. Es gibt keine Hinweise auf Plünderungen, eine der wenigen positiven Seiten an diesem höllischen Tag.

ZUSAMMENBRUCHUm 12.33 Uhr waren auf einen Schlag 60 % der Versorgung verlorenEINGESCHLOSSENE BÜRGERAm schlimmsten traf es den Bahnverkehr mit Absagen und tausende festsitzender FahrgästeIN ALARMBEREITSCHAFTRegierung verhängt den nationalen Notstand in acht autonomen Regionen

Die schlimmsten Situationen, abgesehen von geweckten Erinnerungen an die Pandemie, wurde in den Zügen erlebt. Der Zugverkehr im Fern-, Mittel- und Nahverkehr wurde für den Rest des Tages eingestellt. Und die Fahrgäste von 26 Zügen (die meisten auf den Strecken Madrid-Sevilla und Barcelona), die mitten auf der Fahrt von dem Stromausfall betroffen waren, konnten nicht vor Einbruch der Dunkelheit evakuiert werden. Viele mussten die halbe Nacht im Zug verbringen, am Dienstagmorgen saßen immer noch Passagiere von vier Zügen fest.

Das Chaos ließ öffentliche Einrichtungen und Schulen plötzlich wegen Strommangels ihre Türen schließen, Geldautomaten funktionierten nicht mehr. In den wenigen Supermärkten und Geschäften, die fast im Dunkeln oder mit Hilfe von Notstromaggregaten ihre Dienste für eine Bevölkerung anboten, die sich in den Pandemie-Frühling 2020 und die Tage des sinnlosen Hortens von Grundnahrungsmitteln zurückversetzt fühlte, waren Kreditkarten in weiten Teilen des Landes den ganzen Tag über nur noch ein Stück Plastik.

Als die Nacht hereinbrach und der Strom in mehreren Teilen der Halbinsel, darunter auch in weiten Teilen Madrids, immer noch ausfiel, waren Tausende von Arbeitern auf den Straßen unterwegs und versuchten, nach einem schwierigen Arbeitstag zu Fuß nach Hause zu kommen. Die Vorhersage, dass der Stromausfall innerhalb von sechs bis zehn Stunden behoben sein würde, konnte an vielen Orten nicht eingehalten werden.

Diffuse Schuldzuweisungen

Der Blackout, der gefürchtete Generalausfall aus apokalyptischen Hollywood-Filmen, wurde auf spanischem und portugiesischem Festland Realität, ohne dass irgendeine Behörde – nicht einmal Ministerpräsident Sánchez bei seinem ersten Auftritt – erklären konnte, ob hinter diesem Albtraum ein fataler Zusammenbruch des Stromsystems, ein Cyberangriff oder eine Art Sabotage durch Hacker, die Geheimdienste des Kremls oder andere feindliche Länder steckte.

Auch sechs Stunden nach dem dramatisch Stromausfall konnte Sánchez, nachdem er den Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrates in Moncloa übernommen hatte, keine Auskunft über die Ursachen geben. «Wir haben keine schlüssigen Informationen. Die Ursachen werden noch untersucht. Wir schließen keine Hypothese aus», erklärte der Ministerpräsident in einer Botschaft, in der er auch auf die Pandemiekrise hinwies. Sánchez beschränkte sich darauf, einige grundlegende Sicherheitsratschläge zu erteilen und mitzuteilen, dass die Exekutive akzeptiert habe, den Notstand von nationalem Interesse in den Gebieten der drei autonomen Regionen auszurufen, die dies zu diesem Zeitpunkt beantragt hatten. Später sollten es diese sieben sein: Madrid, Extremadura, Andalusien, Murcia, La Rioja, Galicien und das Land Valencia, die alle von der PP regiert werden, sowie die sozialistisch regierte Region Kastilien-La Mancha. Nach dieser Erklärung übernahm der Innenminister Fernando Grande Marlaska die «Organisation und Koordinierung» der Maßnahmen und die Verwaltung «aller staatlichen, autonomen und lokalen Ressourcen im territorialen Bereich» dieser autonomen Regionen.

Der Betreiber des landesweiten Stromnetzes Red Eléctrica hatte Stunden vorher erklärt, die Ursache für den absoluten Ausfall der Versorgung sei eine sehr starke Schwingung «unbekannten Ursprungs» im Stromfluss der Netze gewesen, die zur Trennung des iberischen Netzes vom übrigen europäischen Stromnetz führte. Kurz vor dem Ausfall lag die Leistung bei 25.184 Megawatt. In Sekundenschnelle sank sie auf 12.425 Megawatt, was in der Geschichte des spanischen Energieverbrauchs ein noch nie dagewesener Einbruch war.

Und von da an begann ein nie dagewesenes Chaos. Red Eléctrica versuchte im Wettlauf gegen die Zeit, die Stromversorgung auf der gesamten Halbinsel schrittweise und sehr gestaffelt wiederherzustellen (und manchmal in Schüben, wodurch der Strom wieder ausfiel). Zunächst im Norden und Süden (mit Hilfe von Stromeinspeisungen aus den französischen und marokkanischen Netzen) und dann ganz allmählich in den übrigen betroffenen Gemeinden. Der Netzbetreiber warnte bereits, dass es zwischen sechs und zehn Stunden dauern würde, um die Stromversorgung im ganzen Land wiederherzustellen. Besonders mühsam war es, die Atomkraftwerke wieder ans Netz zu schalten. Die Reaktoren waren automatisch abgeschaltet und ihre Dieselgeneratoren in Betrieb genommen worden, um ihre Sicherheit zu garantieren.

Viele wurden von Panik erfasst, weil sie, anders als bei der Pandemie, bei dieser neuen Krise viele Stunden lang große Probleme hatten, an Informationen jeglicher Art zu gelangen. Die wenigen, die die Medien oder die sozialen Netzwerke erreichen konnten, suchten nach einer Antwort, auf die auch die Regierung selbst gespannt war. In dem von Sánchez einberufenen Nationalen Sicherheitsrat teilten die Geheimdienste den Anwesenden mit, dass weder das Nationale Geheimdienstzentrum (CNI) noch die Aufklärungsabteilungen der verbündeten Länder über Informationen verfügten, die auf einen Cyberangriff oder konventionelle Sabotage hindeuteten.

EU in Alarmzustand

Trotzdem mobilisierte die Regierung sofort die Techniker des Nationalen Instituts für Cybersicherheit (INCIBE) und des Nationalen Kryptologischen Zentrums (CCN), um herauszufinden, ob hinter der sehr starken Oszillation des Netzstroms, die den Versorgungsabbruch verursachte, eine verdeckte Aktion der vom Kreml gesponserten Hacker stecken könnte, die Spanien seit Beginn des Krieges in der Ukraine angreifen.

Auch sah die EU – zumindest im Moment –keine Anzeichen für ein Eingreifen von Putins Diensten oder anderen feindlichen Ländern. Die Erste Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Kommissarin für Wettbewerb, Teresa Ribera, versicherte, dass «nichts» darauf hindeute, dass hinter dem Blackout ein Boykott, ein Cyberangriff oder «irgendetwas Vorsätzliches» stecke. Antonio Costa, Präsident des Europäischen Rates, wies im gleichen Sinne darauf hin, dass die Ursachen zwar untersucht würden, es aber «im Moment keine Hinweise auf einen Cyberangriff» gebe. Aus Portugal bestätigte das portugiesische Nationale Zentrum für Cybersicherheit (CNCS), dass es keine Hinweise auf einen Cyberangriff als Erklärung für den Stromausfall gäbe.

Inmitten dieser Verwirrung und des Mangels an offiziellen Daten über den Ursprung der Energiekrise behauptete der portugiesische Betreiber REN (Redes Energéticas Nacionais) laut von Reuters zitierten Quellen, dass die Stromausfälle in Portugal das Ergebnis einer Störung im spanischen Stromnetz seien, die mit einem seltenen atmosphärischen Phänomen zusammenhänge. REN hat diese Berichte jedoch kategorisch dementiert, wonach diese Schwingungen Synchronisationsstörungen zwischen den Stromnetzen verursachten, die zu aufeinanderfolgenden Störungen im gesamten europäischen Verbundnetz führten, ein Phänomen, das als «induzierte atmosphärische Schwingungen» bekannt ist. Diese Anomalien sind in der Regel auf extreme Temperaturschwankungen zurückzuführen, die Schwingungen in Hochspannungsleitungen (400 Kilowatt) verursachen.

Der französische Stromnetzbetreiber RTE bestritt seinerseits, dass der historische Stromausfall in Spanien und Portugal auf einen Brand in einer Leitung zwischen den Städten Narbonne und Perpignan zurückzuführen sei.