ETA-Mitglied Henri Parot, dem 82 Straftaten vorgeworfen werden, hat bereits zweimal Freigang bekommen

Óscar Beltrán de Otálora Gipuzkoa Donnerstag, 29. Mai 2025

Henri Parot steht kurz vor seinem dritten Hafturlaub seit seiner Verhaftung im Jahr 1990. Dieses ETA-Mitglied, eines der blutrünstigsten in der Geschichte der Terrorgruppe, wurde wegen seiner Beteiligung an 82 Morden zu fast 4.800 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Alter von 67 Jahren hat er insgesamt 35 Jahre im Gefängnis verbracht. Wie die Zeitung El Correo aus zuverlässigen Quellen erfahren hat, hatte er bisher zwei Freigänge von weniger als zwei Tagen genossen, die nicht bekannt gegeben wurden. Sie wurden von der Leitung des von der baskischen Rgionalregierung verwalteten Gefängnisses von Martutene in Gipuzkoa genehmigt, wo er seine Strafe verbüßt. Der dritte Freigang wurde von einem Gericht zur Überwachung des Strafvollzugs genehmigt.

Der Fall von Parot ist aus mehreren Gründen paradigmatisch. Erstens gehörte er zur blutigsten Kommandogruppe der ETA, die in den 1980er Jahren auf direkten Befehl der ETA-Führung handelte. In den 'Jahren des Bleis' war er einer der Hauptverantwortlichen für Dutzende von Todesfällen. Seine Verhaftung im Jahr 1990 brachte außerdem ans Licht, dass die Bande eine Kommandogruppe gebildet hatte, die nur aus französischen Staatsangehörigen bestand, was ihre Verfolgung erschwerte. Die Entdeckung dieser Gruppe von Bewaffneten veranlasste die französischen Behörden, die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus zu intensivieren.

In der Folge bekam die Rechtsdoktrin, nach der Häftlinge, die wegen mehrfachen Mordes zu sehr langen Haftstrafen verurteilt wurden, erst nach Verbüßung von 30 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden sollten, seinen Namen. Die 'Parot-Doktrin', mit der ETA-Täter und mehrfach rückfällig gewordene Vergewaltiger im Gefängnis gehalten werden sollten, wurde 2013 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für nichtig erklärt. Da er eines der am längsten inhaftierten ETA-Mitglieder war, organisierte die ETA-Gefangenen-Selbsthilfegruppe Sare im Jahr 2021 Demonstrationen zur Unterstützung des Terroristen.

Parot ist ein «pieds-noirs» - die französische Bezeichnung für Bürger, die in Algerien geboren wurden, als das Land noch eine französische Kolonie war. Als seine Familie nach der Unabhängigkeit Algeriens ins französische Baskenland flüchtete, ließ er sich in Bayonne nieder. Dort schloss sich Henri Parot in den 1970er Jahren der ETA an. Das ETA-Mitglied mit dem Spitznamen 'Unai' war an einer der erfolgreichsten kriminellen Strategien der Terroristen beteiligt. Unter dem Befehl von Domingo Iturbe Abasolo, 'Txomin', gründete eine Reihe französischer Staatsbürger, darunter Parot, ein Kommando, das direkt der ETA-Führung unterstellt war.

Verhaftung in Sevilla

Die Tatsache, dass es sich um eine Kommandogruppe handelte, die sich aus Bürgern des französischen Baskenlandes zusammensetzte, gab ihr die Fähigkeit, außerhalb des Radars der spanischen Sicherheitskräfte zu agieren. Außerdem handelte es sich um eine nicht sesshafte Gruppe, die problemlos in Frankreich ein- und ausreiste, was ihre Entdeckung noch schwieriger machte. Die Gruppe von Parot wurde zur Geheimwaffe der ETA-Führung, auf die sie sich ausschließlich stützte.

Um die Geheimhaltung zu gewährleisten, wurde die Existenz dieses umherziehenden Kommandos innerhalb der Bande so verborgen, dass nur wenige Personen von seiner Existenz wussten. Viele Jahre lang nutzte die ETA-Führung diese Gruppe, um besonders wichtige Anschläge zu verüben, wie z. B. gegen hochrangige Mitglieder des Militärs, um die sozialistische Regierung bei den verschiedenen Verhandlungen in den 1980er Jahren unter Druck zu setzen.

Henri Parot wurde schließlich am 2. April 1990 verhaftet, als er im Begriff war, eine Autobombe mit 300 Kilo Sprengstoff gegen das Polizeipräsidium in Sevilla zu legen. Seine Enttarnung wurde durch einen Kontrollpunkt der Guardia Civil ermöglicht. Die Verhaftung führte zur Aufklärung von Dutzenden von Anschlägen, die die Gruppe seit Anfang der 1980er Jahre verübt hatte. Dazu gehörte das mit Sprengstoff beladene Fahrzeug, das in der Kaserne von Zaragoza explodierte und 11 Menschen, darunter fünf Kinder, in den Tod riss. Darüber hinaus war er auch der Mörder von Generalleutnant Guillermo Quintana Lacaci im Jahr 1984 und von Vizeadmiral Cristóbal Colón de Carvajal im Jahr 1986.

Parot wurde für 26 Anschläge, bei denen 82 Morde verübt wurden, zu insgesamt 4.794 Jahren Haft verurteilt. Zu jeder Zeit, auch nach seiner Verhaftung, hat er sich mit den härtesten Sektoren der Organisation verbündet. So schrieb er 2001 einen Brief an die Führung der Bande und forderte sie auf, weitere Anschläge zu verüben. Auch für diesen Brief wurde er zu elf Jahren Gefängnis verurteilt.

Anhäufung von Sanktionen

Im Jahr 2006 wurde Parot zum Symbol für die Probleme bei der juristischen Verfolgung des Terrorismus. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Vergünstigungen, die ein Gefangener beispielsweise für die Arbeit in einer Gefängniswerkstatt erhalten konnte, auf die Höchststrafe angerechnet, die auf 30 Jahre festgesetzt war. Infolgedessen verbüßten nur wenige Gefangene eine so lange Strafe. In diesem Jahr änderte die spanische Justiz die Berechnung, die nun auf die Gesamtstrafe angewandt wurde. Im Fall von Parot waren es fast 5.000 Jahre. Auf diese Weise stellten die Richter sicher, dass Personen, die wegen Gewaltverbrechen verurteilt wurden, mehr Zeit im Gefängnis verbringen und nicht nach einer reduzierten Strafe entlassen werden.

Die sogenannte «Parot-Doktrin» galt bis 2013, als der Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte zugunsten des ETA-Mitglieds Inés del Río entschied, auf die diese Art der Berechnung angewandt worden war, um ihre Entlassung aus dem Gefängnis zu verzögern. Die europäischen Richter entschieden zugunsten der Terroristin, was das Ende dieser spanischen Sonderregelung bedeutete. Mehrere ETA-Mitglieder wurden aus der Haft entlassen, doch Parot, der mehr Verurteilungen hatte, kam nicht in den Genuss dieser Regelung. In all den Jahren hat Parot mehrfach das Gefängnis gewechselt, aber immer an Orte weit außerhalb des Baskenlandes. Bis vor drei Jahren, als er einer der letzten Terroristen war, der im Rahmen der von der Regierung Pedro Sánchez in Absprache mit Bildu durchgeführten Annäherungspolitik ins Baskenland gebracht wurde.