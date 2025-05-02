Ein immer dünnerer 'Gordo'

ÁLVARO SOTO Madrid Freitag, 2. Mai 2025 Teilen

'El Gordo' (der Dicke) ist nicht mehr das, was er einmal war, zumindest nicht für die Lotterieverkäufer. Die 4.100 spanischen Verkaufsstellen fordern von der Staatlichen Lotterie- und Glücksspielgesellschaft (Selae), die dem Finanzministerium untersteht, eine Erhöhung der Provisionen, die sie für den Verkauf der Weihnachtslose erhalten. Konkret fordert Anapal, der Berufsverband der Lotterieverkäufer, dass die Provision, die sie für den Verkauf der Lose für die außerordentliche Ziehung am 22. Dezember, von derzeit 4,5 auf 6 Prozent angehoben wird, was der Vergütung bei anderen Ziehungen entspricht.

Die Branche argumentiert, dass gerade die Weihnachtsverlosung den größten Arbeitsaufwand und die größten Vertriebs- und Marketinganstrengungen erfordert, mit einer Kampagne, die im Sommer beginnt und praktisch bis zum Auftritt der Kinder von San Ildefonso auf der Bühne des Teatro Real andauert, und dennoch ist der Prozentsatz der Auszahlungen geringer als bei La Primitiva, Bonoloto oder Euromilliones.

«Die Forderungen sind nur gerecht. Wir arbeiten doppelt so hart, denn früher verkauften sich die Weihnachtslose von selbst, jetzt nicht mehr und wir bekommen nur die Hälfte», erklärt Borja Muñiz, Präsident von Anapal.

Der Verband organisierte am Samstag ein Treffen mit den Lotterieverkäufern in Madrid, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen und das weitere Vorgehen festzulegen. Einen Streik wollen sie vorerst vermeiden, denn «es geht nicht darum, mit den Hoffnungen der Menschen zu spielen», aber sie schließen ihn auch nicht aus, wenn sie keine positive Antwort von Selae erhalten.

Die Erhöhung der Provisionen auf 6 Prozent würde Selae maximal 59 Millionen Euro pro Jahr kosten, ein Betrag, der angesichts der Tatsache, dass die Organisation im Jahr 2023 einen Gewinn von mehr als 2,1 Milliarden Euro erwirtschaftet hat, als gering angesehen wird.

Erhöhung der Lospreise

Die Lotterieverkäufer schlagen außerdem vor, den Preis für das Weihnachtslos von derzeit 20 auf 25 Euro anzuheben und gleichzeitig die Gewinnsumme von derzeit 400.000 auf 500.000 Euro pro 'Décimo' (Zehntellos) zu erhöhen: «Die Preise wurden seit 2002, als sie im Zuge der Währungsumstellung von 3.000 Peseten auf 20 Euro stiegen, nicht mehr aktualisiert, und das Gleiche gilt für die Gewinne. Das Gefühl, dass man reich wird, wenn man 'El Gordo' gewinnt, ist verloren gegangen», sagt Muñiz und erinnert daran, dass die Preise der Lose vor der Jahrtausendwende in jedem Jahrzehnt aktualisiert wurden und nun seit 23 Jahren gleich geblieben sind.

Der Verband erinnert daran, dass der Sektor einen Umsatz von 9 Milliarden Euro erzielt und 12.000 Menschen in ganz Spanien beschäftigt, einige dieser Arbeitsplätze jedoch durch die schwindende Rentabilität gefährdet sind. «In den letzten Jahren hat diese Diskrepanz zwischen Ausgaben und Einnahmen Arbeitsplätze mit unbefristeten Verträgen vernichtet», fügt der Präsident von Anapal hinzu.