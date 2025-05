Giftige Rauchwolke nach Brand in Chemiewerk - Ausgehverbot für 150.000 Menschen in Barcelona und Tarragona

Cristian Reino Barcelona Montag, 12. Mai 2025 | Actualizado 14/05/2025 09:55h. Compartir

Der Brand in einer Fabrik für Produkte zur Aufbereitung von Schwimmbadwasser hat am Samstag die Alarmglocken schrillen lassen und den Zivilschutz der Generalitat dazu gezwungen, ein siebenstündiges Ausgehverbot fúr die Bevölkerung von Vilanova i la Geltrú in Barcelona sowie von Calafell, Cubelles, Cunit und Roquetas in der Provinz Tarragona zu verhängen.

Rund 150.000 Menschen mussten wegen der giftigen Wolke, die durch einen Brand in der Fabrik Clean Water Pool in Vilanova an der Grenze zur Provinz Tarragona verursacht wurde, in ihren Häusern bleiben. Das Unternehmen vertreibt Produkte zur Pflege von Schwimmbecken. Zum Zeitpunkt des Vorfalls lagerte es tonnenweise Chlor, das die Giftwolke verursachte.

Das Feuer brach gegen 2.20 Uhr aus, der Zivilschutz warnte die Bevölkerung um 5.30 Uhr per Handy. Die Warnung wurde über Mobiltelefone verbreitet. Um 10.15 Uhr versicherte der Zivilschutz, dass sich das Feuer stabilisiert habe, und einige Stunden später, um 12.30 Uhr, wurde das Ausgehverbot dieser katalanischen Städte aufgehoben, wobei die am meisten gefährdeten Personen aufgefordert wurden, noch eine Weile in ihren Wohnungen zu bleiben.

Der Bürgermeister von Vilanova, Juan Luis Ruiz, hat alle Aktivitäten im Freien ausgesetzt und gab am Samstagmorgen gegen 11 Uhr bekannt, dass bisher vier Personen bei dem Unfall verletzt wurden. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen.