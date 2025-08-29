León verbessert die Situation inmitten der «Wut und Traurigkeit» über neue Brandanschläge

I. Santos Freitag, 29. August 2025 Teilen

Nach 20 Tagen und Bränden, die die Bevölkerung und Tausende von Menschenleben gefährdet haben, atmet León auf und hat gute Nachrichten. Ein Tag, an dem die Nachrichten besser zu werden scheinen, aber es gibt immer noch eine sehr negative Nachricht: die neuen Brände. Genauer gesagt, der in Berlanga del Bierzo. Ein Brand mit mehreren Brandherden, der die in der Provinz tätigen Feuerwehrleute wieder einmal auf die Probe gestellt hat.

Eine Situation, die beim Delegierten der Junta de Castilla y León in León, Eduardo Diego Pinedo, nach tagelangen Treffen und Kontakten mit Arbeitern und Nachbarn, die in verschiedenen Positionen mit diesen Bränden konfrontiert waren, «Traurigkeit und Wut» hervorruft. «Traurig, weil man sieht, dass es trotz allem, was geschieht, immer noch Menschen gibt, die Brände legen und Leben, Dörfer, das Kulturerbe und die Operation selbst gefährden. Und vor allem macht es mich wütend, weil die ganze Mühe und Arbeit, die mit dem Versuch verbunden ist, die Situation zu normalisieren, wieder einmal von Menschen aufs Spiel gesetzt wird, von Menschen, von denen ich nicht weiß, was in ihren Köpfen vorgeht».

Diego Pinedo hat an die Öffentlichkeit appelliert, dass jeder, der «Beweise oder Kenntnisse über ein Verbrechen dieser Art» hat, diese an die Guardia Civil weitergeben soll, damit eine Untersuchung durchgeführt werden kann, um diese «Umweltterroristen» zu finden.

Die Brandsituation

In Berlanga del Bierzo wurde eine Person wegen Brandstiftung festgenommen. Eine Brandstiftung mit mehreren Punkten, die zunächst große Angst unter der Bevölkerung verursacht hat aufgrund der Nähe der Flammen zu den Häusern der Stadt. Aus diesem Grund wurde die Evakuierung der Stadt von der Guardia Civil angeordnet, die die Abreise von mehr als 200 Personen, die im Fabero-Pavillon untergebracht werden sollten, anordnete und koordinierte. Dank des raschen Einsatzes der Löschmittel in der Gegend konnte das Feuer innerhalb weniger Stunden unter Kontrolle gebracht werden, so dass die Anwohner am Ende des Tages zurückkehren konnten, da keine Gefahr bestand, dass die Flammen in die Häuser eindrangen.

Im Vergleich zu anderen Bränden hat sich die Situation in La Baña sehr günstig entwickelt, das Feuer befindet sich in der Überwachungs- und Konsolidierungsphase und es wird sogar etwas Nieselregen für die Nacht vorhergesagt, so dass die Luftfeuchtigkeit «die gesamte Oberfläche abkühlen» soll.

Der Brand von Garaño, der jetzt auf Stufe eins steht, ist ebenfalls stabilisiert, innerhalb der Grenzen eingedämmt und muss im Wesentlichen überwacht werden. Das Feuer von Llamas de Cabrera hat sich auch in der Gegend von Prada de la Sierra fortgesetzt, was ebenfalls den Einsatz verschiedener Ressourcen erforderte.

Der Brand von Anllares, ebenfalls auf Stufe eins, hat sich im Laufe des Tages innerhalb des Stadtgebiets ausgebreitet, und am späten Nachmittag gab es auch einen kleinen Brand in der Gegend von Faro, die den Einsatz der Medien erforderlich machte. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es unter Kontrolle ist.

Für das derzeit besorgniserregendste Feuer, den Brand von Fasgar y Colinas, war die Prognose gut, dass der südliche Bereich des Feuers geschlossen werden kann, aber die Heftigkeit der Winde hat dazu geführt, dass sich das Feuer erneut in Richtung Valle Gordo, in Richtung des Gebiets von Omaña, bewegt hat. Mit Luftfahrzeugen und Maschinen wird weiter gearbeitet, um sicherzustellen, dass das Feuer nicht aus dem Sperrgebiet entweicht und die Dörfer nicht erneut bedroht. Die für heute Abend erwartete Kälte und der kalte Wind werden voraussichtlich dazu beitragen, dass sich das Feuer in gewisser Weise beruhigt und am Freitagmorgen bekämpft werden kann.

Eduardo Diego Pinedo von der territorialen Delegation der Junta de Castilla y León ist der Meinung, dass die Situation «viel besser» ist als am Vortag und natürlich auch als vor einigen Tagen. Im Moment sind die Brände in Fasgar/Colinas und La Baña, obwohl in letzterem die Situation «sehr positiv» ist.

Das Schlimmste an diesem Tag ist, dass es immer wieder zu neuen Bränden und Ausbrüchen kommt, so dass aktive Ressourcen eingesetzt werden müssen, um sie zu bekämpfen, bevor sie größere Ausmaße annehmen, wie es in Berlanga oder bei einem Brand in La Robla und in der Nähe des Zuges der Fall war, der «nach unseren Informationen auf einen Funken zurückzuführen ist, der durch den vorbeifahrenden Zug verursacht wurde». Glücklicherweise handelt es sich um Ausbrüche, die von den Löschkräften ohne Komplikationen bekämpft werden konnten.