Red Eléctrica macht nach dem Stromausfall eine Kehrtwende in seiner Energiepolitik, verteidigt aber die bisherige Praxis

Eine 180-Grad-Wende in der Energiepolitik des spanischen Stromnetzbetreibers Red Eléctrica nach dem Blackout. Von 982 MW kombinierter Stromerzeugung am 28. April um 12:30 Uhr ist die Zahl auf 3,2 GW in der gleichen Zeitspanne am heutigen Montag gestiegen. So hat sich der Energiemix auf der Halbinsel nach dem 'Blackout' - wie Experten ihn nennen - verändert, ein Ereignis, das die Ministerin für Energiewende und demografische Herausforderung, Sara Aagesen, als «Breitbandantibiotikum» bezeichnete, um einen Rückfall zu verhindern. Die Ursachen, die den 'Patienten' auf die Intensivstation brachten, sind jedoch noch unbekannt.

Der Netzbetreiber, Red Eléctrica de España (REE), verteidigt sein Handeln zu jeder Zeit, sowohl am Vortag als auch an den folgenden Tagen: «Die durch technische Beschränkungen gekoppelten Gruppen waren ausreichend, um die Nachfrage zu decken, Trägheit zu gewährleisten, die Kontrolle der Energieströme zu ermöglichen und über Ressourcen für die dynamische Spannungsregelung im Übertragungsnetz zu verfügen». Aus den Daten geht jedoch hervor, dass die Parameter zwar innerhalb der gesetzlichen Werte lagen, jedoch unter den üblichen Werten der vorangegangenen Tage.

Laut der Datenbank des von Beatriz Corredor geleiteten Unternehmens zeigt das Standbild vom 28. April um 12:30 Uhr - mit einem kommentierten Fünf-Minuten-Intervall - 982 MW an kombinierter Stromerzeugung, 3,3 GW an Kernenergie, 3,5 GW an Windkraft und 17,6 GW an Photovoltaik. Eine Woche zuvor, zur gleichen Tageszeit, sahen die Zahlen anders aus: 1,5 GW kombinierte Stromerzeugung, 2 GW Kernkraft, 1,2 GW Windkraft und 19,4 GW Solarstrom.

Am vergangenen Freitag zitierte die britische Zeitung The Telegraph eine Quelle in Brüssel und sprach von einem «schlecht ausgeführten Experiment» . Am Montag schwieg die Europäische Kommission, während die REE in einer Erklärung erklärte: «Es wurde mit der notwendigen konventionellen Erzeugung gearbeitet». Die Analyse der Millionen von verfügbaren Daten ergibt jedoch ein etwas anderes Bild. Am Tag des Blackouts wurden zwischen Mitternacht und dem Totalausfall in den Kombikraftwerken insgesamt 396.833 MWh erzeugt, 14 % weniger als am Sonntag, dem 27. April. Im gleichen Zeitraum eine Woche zuvor, war ein Rückgang von mehr als 12 % zu verzeichnen gewesen.

In den vorangegangenen Montagen war stets ein Anstieg der Gaserzeugung zu verzeichnen, die eine Schlüsselkomponente in Kombikraftwerken darstellt.

«Es geht nicht darum, eine bestimmte Technologie hervorzuheben, aber auf den Balearen war die Verbindung zum Festland unterbrochen und es gab keinen Stromausfall. Die kombinierten Zyklen und die synchrone Erzeugung waren dort aktiv», erklärten Quellen aus dem Sektor. Zum Zeitpunkt des Stromausfalls auf der Halbinsel verfügten die Balearen über 280 MW, 14,29 % mehr als am Montag zuvor. Minuten später steigerten die Kombikraftwerke ihre Leistung auf 383 MW, 50,79 % mehr. Auf der anderen Seite des Mittelmeers war die Leistung dieser Technologie, die von Experten als Reserve angesehen wird, um 35,72 % niedriger.

In Erklärungen, die dieser Zeitung zugesandt wurden, verteidigt die REE, dass die synchrone Erzeugung einen Trägheitswert lieferte, der weit über den Empfehlungen des europäischen Netzes der Strombetreiber (ENTSO-E) lag. Zum Zeitpunkt des Stromausfalls waren 65,7 % der in Spanien erzeugten Energie asynchron - wie Solar- und Windenergie - ohne physikalische Trägheitskapazität, obwohl sie innerhalb der von Europa empfohlenen Standards lagen.