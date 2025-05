Regierung: Ursprung für Stromausfall liegt in Provinzen Granada, Badajoz und Sevilla

Edurne Martínez Madrid Mittwoch, 14. Mai 2025 Compartir

Die Regierung konzentriert sich auf die Provinzen Granada, Badajoz und Sevilla als Ursprung des großen Stromausfalls am Montag, den 28. April auf der gesamten Iberischen Halbinsel. Die dritte Vizepräsidentin und Ministerin für den ökologischen Wandel, Sara Aagesen, hat am Mittwoch im Kongress erklärt, dass die Erzeugungsverluste im Stromnetz ihren Ursprung in diesen drei Provinzen haben. Auf eine Frage des Abgeordneten Borja Sémper (PP) in der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses antwortete Aagesen, dass «Millionen» von Daten analysiert würden, was bereits einige Hinweise erbracht habe, was zum Zusammenbruch des Stromnetzes auf der Halbinsel geführt hat.

Die Ministerin wies auf zwei Schwankungen hin, die im europäischen Stromnetz eine halbe Stunde vor dem Stromausfall auf dem spanischen Festland zu spüren waren, wie auch Entso-E, der Zusammenschluss der europäischen Stromübertragungsunternehmen und Netzbetreiber, letzte Woche berichtet hatte. Aagesen betonte, dass man nun feststellen müsse, inwieweit diese beiden Schwankungen 30 Minuten vor dem Stromausfall mit dem Vorfall zusammenhingen, da das System auf der Halbinsel Teil des europäischen Systems sei, das «hochkomplex» sei und die Phänomene «miteinander verbunden» seien.

Dass die drei Provinzen der Ursprung des Stromausfalls sein könnten, wurde am Mittwoch zum ersten Mal von der Regierung bekannt gegeben, nachdem vor einigen Tagen festgestellt worden war, dass nach ersten Untersuchungen der Ursprung im Südwesten und Süden der Halbinsel lag. In den drei Provinzen Granada, Badajoz und Sevilla wird viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt.

Mit anderen Worten, die Spannung im Netz steigt und diese Überspannung funktioniert wie die Überspannung in einem Haus, erklären die befragten Experten. Nun gilt es herauszufinden, was die Ursache für eine einmalige Unterbrechung in einem Kraftwerk war, die das System nicht isolieren konnte, was dann zu dem nationalen Stromausfall führte.

Im Moment gibt es viele Hypothesen, aber wenig Gewissheiten. Die Ministerin versichterte, dass die gesammelten Informationen ausschließen, dass der Fehler auf ein «Problem der flächendeckenden Abdeckung, weder der Reserven noch der Größe der Netzwerke» zurückzuführen ist. Außerdem verwirft die Regierung endgültig die Möglichkeit, dass der Vorfall durch einen Cyberangriff verursacht sein könnte. Die Opposition wies darauf hin, dass Red Eléctrica dazu bereits vor 14 Tagen informiert hatte. Die Ministerin betonte jedoch: «Es ist gut, wirklich zu wissen, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass der Netzbetreiber Opfer eines Cyberangriffs geworden ist.» Aagesen sagte, der Untersuchungsausschuss, der fast täglich zusammenkommt, werde weiterhin ernsthaft arbeiten und keine Hypothesen aufstellen. Sie versprach, «mit völliger Transparenz» und «unermüdlich» zu arbeiten, um die Wahrheit eines Vorfalls von «extremer Komplexität» herauszufinden.