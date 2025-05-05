Sabotageakte beim AVE-Schnellzug führen zu Ausfällen und Verspätungen- mehr als 10.000 Fahrgäste betroffen

Enrique Miranda Málaga Montag, 5. Mai 2025 Teilen

«Wir sind seit etwa 25 Minuten unterwegs, seit wir Madrid verlassen haben, als die Oberleitung Funken schlug und der Zug plötzlich stehen blieb. Wir stehen mitten im Nirgendwo und warten darauf, dass sie uns in einen anderen Zug brigen». Dies war die Aussage von Héctor, einem Passagier des AVE-Schnellzugs Madrid-Málaga, der gestern um 20.55 Uhr in Atocha abfuhr und vor Mitternacht in der Hauptstadt ankommen sollte. Doch ein «schwerer Sabotageakt», wie es der Minister für Verkehr und nachhaltige Mobilität, Óscar Puente, ausdrückte, verhinderte dies. Er war einer von Tausenden von Reisenden, die am Sonntag eine bittere Heimreise antreten mussten. Diejenigen, die zurückkehren konnten. Fünf Kabeldiebstähle an verschiedenen Stellen der Hochgeschwindigkeitsstrecke Madrid-Sevilla führten dazu, dass mehr als 10.000 Fahrgäste ohne Transportmöglichkeit blieben, entweder in den Zügen selbst oder in den Bahnhöfen, da viele Fahrten nicht durchgeführt werden konnten. In ihrer letzten Meldung teilte die Eisenbahnbetreibergesellschaft Adif mit, dass ab 10.00 Uhr der Bahnverkehr auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Madrid-Süd sowohl ab der Hauptstadt als auch ab den Bahnhöfen von Malaga, Sevilla und Granada wieder aufgenommen wurde.

Mindestens zehn Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Málaga und Madrid (in beiden Richtungen) waren an diesem Montag von dem doppelten Zwischenfall auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke bei Toledo betroffen: zum einen die Sabotage mit dem Diebstahl des Kabels der Sicherheitsanlagen und zum anderen das Einhaken und Ziehen der Oberleitung durch einen Zug. Nach einer sehr schwierigen Nacht für die Fahrgäste und für die Mitarbeiter von Adif und Renfe, die unter äußerst komplexen Umständen handeln mussten, ist der Betrieb jetzt wieder vollständig hergestellt«, schrieb der Minister für Verkehr und nachhaltige Mobilität Óscar Puente im sozialen Netzwerk X. »Der Diebstahl des Signalkabels hat zu einer sehr schwierigen Nacht für die Fahrgäste und für die Mitarbeiter von Adif und Renfe geführt, die unter äußerst komplexen Umständen handeln mussten«. »Der Diebstahl des Signalkabels hat schließlich an fünf Stellen stattgefunden, nicht an vier, wie wir gestern berichteten. In Bereichen, die über Waldwege zwischen Olivenbäumen zugänglich sind. Wir werden Sie über die Daten, die wir sammeln, auf dem Laufenden halten«, fügte er hinzu. Laut Puente ist der Dienst nun wieder zu 70 Prozent normal (um 11.30 Uhr), »mit der Prognose, zwischen 14 und 16 Uhr 100 Prozent zu erreichen«.

«Man hat uns gesagt, dass ein weiterer Zug kommt, aber wir wissen nicht, wann, wir haben keine weiteren Informationen», sagte Héctor gestern Abend aus einem der Züge, die auf der Strecke stehen. Nach den neuen, aktualisierten Daten von Renfe waren am frühen Montag mehr als 10.000 Fahrgäste in ganz Spanien betroffen, in 30 Zügen, die auf den Strecken lahmgelegt oder verspätet waren, mehrere davon mit Start oder Ziel in Malaga. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Sabotage an einem Sonntag am Ende des Maifeiertags stattfand, an einem Tag, an dem Tausende von Menschen nach dem Wochenende auf dem Heimweg waren. Renfe warnt: «Bei den AVE-, Avlo- und Alvia-Zügen, die in Andalusien abfahren, wird es heute Morgen weiterhin zu Verspätungen kommen».

Wie der Präsident von Renfe, Álvaro Fernández Heredia, bestätigte, fand der Sabotageakt offenbar auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Madrid und Sevilla zwischen den Ortschaften Mora und Urda in Toledo statt. Wie Renfe und Adif in den sozialen Netzwerken berichteten, kam es zu Verspätungen und Ausfällen von Hochgeschwindigkeits-, Lang- und Mittelstreckenzügen. Viele dieser Züge sind am Montag früh in den Bahnhöfen Atocha und Santa Justa angekommen. Wir verstärken die Information, versuchen, Zeitprognosen zu geben, verteilen Essen und Getränke, verstärken das Bahnhofspersonal und arbeiten daran, die größtmögliche Anzahl von Zügen unter diesen verschlechterten Verkehrsbedingungen zu mobilisieren«, erklärte er in einer Nachricht im sozialen Netzwerk »X«.

«Ein schwerer Sabotageakt»

Der Minister für Verkehr und nachhaltige Mobilität, Óscar Puente, prangerte am Sonntagabend «einen schweren Sabotageakt» auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Madrid-Sevilla an, bei dem an verschiedenen Stellen Kabel gestohlen wurden. Er versicherte, dass die Guardia Civil diese Vorfälle, die er als «sehr schwerwiegend» einstuft, bereits untersucht. Nach Angaben des Ministers gibt es fünf Kabeldiebstähle an verschiedenen Stellen in einem Umkreis von 10 Kilometern, und dass «es sich um die Sicherheitssysteme der Strecke handelt». «Die Auswirkungen auf die Züge, die noch fahren müssen, werden sehr ernst sein. Und wir werden kaum zwei Stunden Zeit haben, um die Schäden zu beheben», sagte er im sozialen Netzwerk «X».

Einige der Punkte, an denen Kabeldiebstahl stattgefunden hat. SUR

Adif berichtet, dass «die Kabelunterbrechungen und der Diebstahl in den Gemeinden Los Yebenes (Kilometerpunkte 92/850 und 93/600) und Manzaneque (Kilometerpunkte 101/400 und 102/200) stattgefunden haben, wodurch die Signalanlagen der Linie beeinträchtigt wurden», was der Grund für die Verspätungen ist.

Puente versicherte, dass die Guardia Civil den Sachverhalt bereits untersuche. «Wenn jemand Informationen liefern kann, ist jede mögliche Zusammenarbeit willkommen. Diese Ereignisse sind sehr ernst», bekräftigte er.

Verspätungen am Montag

Die Züge Madrid-Sevilla und Sevilla-Madrid haben erhebliche Verspätungen erlitten, da sie nicht mit der üblichen Geschwindigkeit fahren konnten, und andere wurden in den frühen Morgenstunden angehalten, um den Betrieb wieder aufzunehmen. In den sozialen Netzwerken teilte Renfe mit, dass alle Züge an ihrem Zielort ankommen werden, einige bereits am Montag, so dass keine alternative Beförderung notwendig sein wird«. »Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die dieser Kabeldiebstahl verursacht hat, und danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis«.

Die Eisenbahngesellschaft Fernández Heredia teilte mit, dass die Abfahrten der Hochgeschwindigkeitszüge auf den Strecken Madrid-Sevilla und Madrid-Toledo in beiden Richtungen am Montag um eine Stunde verschoben werden, um die Reparaturarbeiten in den frühen Morgenstunden zu erleichtern. Darüber hinaus erklärte der Präsident von Renfe, dass die letzten Abfahrten der Hochgeschwindigkeitszüge vom Bahnhof Atocha gestrichen wurden, «um die Ankunft der gestauten Züge zu erleichtern».

Zusätzlich zu dem Kabeldiebstahl hat ein Iryo-Zug «einen Riss in der Oberleitung und muss umgeladen, abgeschleppt und die Oberleitung wiederhergestellt werden, um den Zugverkehr wiederherzustellen». «Dies ist die Ursache dafür, dass die Züge keinen Strom mehr haben», sagte er in einer Nachricht in den sozialen Netzwerken. «Wir hoffen, dass wir nach der Verlegung des gestoppten Iryo schneller vorankommen und die Operation abschließen können», heißt es in der letzten Stellungnahme des Ministers.