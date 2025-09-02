Sánchez weigert sich, Wahlen auszurufen, wenn der Kongress den Haushalt ablehnt

Paula De las Heras Madrid Dienstag, 2. September 2025 Teilen

Pedro Sánchez hat nicht die geringste Absicht, Neuwahlen vorzuziehen. Nicht einmal für den Fall, dass der Kongress den Haushaltsentwurf kippt, den er diesmal, nach zwei Jahren Legislaturperiode, dem Unterhaus vorlegen will. Er hatte dies bereits angedeutet, war aber nie so explizit gewesen wie am Montag. Die Messlatte, die er einst an Mariano Rajoy anzulegen versuchte, gilt für ihn nicht mehr. Wir werden dafür kämpfen, dass er angenommen wird, und wenn nicht,« sagte er, »werden wir mit dem von 2023 weitermachen«.

Sánchez - der sich gestern Abend, nachdem er ein Jahr lang kein Interview gegeben hatte, den Fragen der neuen Moderatorin der zweiten Ausgabe der TVE-Nachrichten, Pepa Bueno, stellte - argumentierte, dass die öffentlichen Haushalte «ein Instrument und kein Selbstzweck» seien, dass das Ziel darin bestehe, «zu wachsen, Arbeitsplätze zu schaffen, die Ungleichheit zu verringern», seine «Transformationsagenda» zu entwickeln und die europäischen Mittel zu verwenden, die Spanien, wie er betonte, 2026 nicht mehr erhalten werde. Und er argumentierte, dass die letzten Haushalte seiner vorherigen Amtszeit, die bereits zweimal verlängert wurden, ihm all dies weiterhin ermöglichen.

Der Regierungschef hat noch einmal deutlich gemacht, dass er die Amtszeit auf jeden Fall zu Ende bringen will. Nach einem sehr schwierigen Jahr, das von mehreren Gerichtsverfahren überschattet war, die sein politisches Umfeld betrafen - die beiden letzten Organisationssekretäre der PSOE, José Luis Ábalos und Santos Cerdán , die im sogenannten «Fall Koldo» angeklagt sind und der Generalstaatsanwalt auf der Anklagebank sitzt - sowie seine Familie betroffen sind, und angesichts der mangelnden parlamentarischen Stabilität, die die Verabschiedung eines Großteils der Agenda der Exekutive verhindert hat, klammert er sich weiterhin an seine Fähigkeit zum Widerstand.

Sánchez, der erneut zugab, dass er, als er von Cerdáns Korruptionsvorwürfen erfuhr, über einen Rücktritt nachdachte, schloss dies heute selbst im Falle einer Verurteilung in einem der genannten Fälle aus. Im Fall der ehemaligen Vorsitzenden seiner Partei, weil er behauptet, er habe bereits alle politischen Verantwortlichkeiten übernommen und bestreitet, dass es eine unregelmäßige Finanzierung der PSOE gegeben hat, und in den anderen Fällen, weil er sie als politisch motiviert betrachtet.

Der Premierminister erklärte, er glaube an die Gerechtigkeit und habe Vertrauen in die Arbeit der meisten Richter, aber es gebe auch Ausnahmen. «Es gibt Richter, die Politik machen, und Politiker, die versuchen, Recht zu sprechen», sagte er. Dies sei «offensichtlich» in den Fällen des Richters Juan Carlos Peinado oder Beatriz de Biedma, die für die Ermittlungen in den Fällen gegen seinen Bruder und seine Frau Begoña Gómez zuständig war, oder auch im Fall von Leopoldo Puente, der für den Fall des Leiters der Staatsanwaltschaft verantwortlich war.