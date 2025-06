Spanien und Großbritannien erzielen historische Einigung über Gibraltar

Olatz Hernández Madrid Donnerstag, 12. Juni 2025 Compartir

Es hat fünf Jahre und zahlreiche intensive Verhandlungsrunden gedauert, bis das Vereinigte Königreich und die Europäische Union (EU) eine politische Einigung über Gibraltar erzielen konnten. Seit dem Amtsantritt der Regierung von Keir Starmer haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Mächten entspannt, was Anlass zu Optimismus gab und am Mittwoch eine Lösung für die Stadt um den Felsen ermöglichte, der sich seit dem Brexit in der Schwebe befindet. Der Pakt sieht vor, dass am Hafen und am Flughafen von Gibraltar doppelte Passkontrollen eingerichtet werden (die von den gibraltarischen und spanischen Behörden durchgeführt werden) und dazu dienen, den Zaun und die Grenzkontrollen abzuschaffen.

In einem gemeinsamen Kommuniqué gaben die Europäische Kommission und die Regierungen Spaniens, des Vereinigten Königreichs und Gibraltars nach einer knapp einstündigen Sitzung bekannt, dass eine «endgültige politische Einigung über die grundlegenden Aspekte des künftigen Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich in Bezug auf Gibraltar» erzielt wurde, ein Pakt, der die Rechtspositionen Spaniens und des Vereinigten Königreichs in Bezug auf Souveränität und Gerichtsbarkeit «sichert». Der Text muss jedoch noch von den technischen Teams fertiggestellt und von London und dem EU-Block ratifiziert werden.

Das Abkommen sieht vor, dass «alle physischen Barrieren, Kontrollen und Überprüfungen von Personen und Waren im Verkehr zwischen Spanien und Gibraltar abgeschafft werden». Am Hafen und am Flughafen von Gibraltar werden doppelte Grenzkontrollen (Gibraltar und Schengen) eingerichtet, wodurch alle Kontrollen am Grenzübergang zwischen Gibraltar und La Línea für die durchschnittlich 15.000 Personen, die die Grenze überqueren, entfallen können.

Eine praktische Lösung

Grundlage für die Verhandlungen war das Silvesterabkommen, das Spanien und das Vereinigte Königreich 2020 geschlossen hatten und das unter anderem die Abschaffung des Grenzzauns und den faktischen Beitritt von Gibraltar zum Schengen-Raum vorsah. Am Mittwoch einigten sich beide Parteien darauf, dass Spanien für die Durchführung der Schengen-Kontrollen zuständig sein wird, und schlossen damit den Vorschlag aus, dass Frontex-Beamten diese Kontrollen durchführen sollen. Bislang war die Anwesenheit spanischer Grenzbeamter auf dem Felsen einer der größten Stolpersteine in den Verhandlungen gewesen. In der Zwischenzeit werden die Kontrollen in Gibraltar wie gewohnt weitergeführt.

Der britische Außenminister David Lammy bezeichnete dies als «praktische Lösung» und verglich diese Kontrollen mit denen, die bereits in den Eurostar-Zügen durchgeführt werden, die das Vereinigte Königreich mit Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz verbinden.

Was den Warenverkehr betrifft, haben die Parteien vereinbart, die Zusammenarbeit zwischen den Zollbehörden aufrechtzuerhalten und die Kontrollen abzuschaffen. Sie haben sich auch auf die Grundsätze der indirekten Besteuerung geeinigt, die in Gibraltar auf Produkte wie Tabak angewandt werden sollen, um «Verzerrungen» zwischen den Gebieten zu vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verpflichtung zu «gleichen Wettbewerbsbedingungen» in den Bereichen staatliche Beihilfen, Steuern, Arbeit, Umwelt, Handel und nachhaltige Entwicklung, Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Geldwäsche und Rechte von Grenzgängern.

Nach dem Gipfeltreffen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im Mai rief Kommissar Sefcovic dazu auf, den diplomatischen «Schwung» zu nutzen, um das Gibraltar-Abkommen abzuschließen. Er sieht nun «einen klaren Weg für die Verhandlungsteams, um den vollständigen Rechtstext zügig fertig zu stellen» und zur Ratifizierung überzugehen. Brüssel ist überzeugt, dass die endgültige Zustimmung beider Seiten erreicht werden wird. «Wir haben Hand in Hand gearbeitet und ich denke, wir haben die bestmögliche Lösung für die Herausforderungen gefunden, die wir hatten», sagte er.

Minister Albares betonte, dass es sich um ein «historisches und endgültiges» Abkommen handele, das ein «Vorher und Nachher» in den Beziehungen zum Vereinigten Königreich markiere und es ermögliche, mit dem Wegfall des Grenzzauns «die letzte Mauer in Kontinentaleuropa» zu beseitigen. Sein britischer Amtskollege David Lammy betonte seinerseits, dass die gestern erzielten Kompromisse «die britische Souveränität schützen» und der jahrelangen «Unsicherheit» nach dem Brexit ein Ende setzen.

Auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, begrüßte die am Mittwoch erzielte Einigung, die «die Integrität des Schengen-Raums und des europäischen Binnenmarkts bewahrt und gleichzeitig Stabilität und Rechtssicherheit» in die Region bringen wird.