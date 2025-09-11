Die USA werfen Spanien vor, durch die Maßnahmen gegen Israel die Terroristen der Hamas zu ermutigen

Koldo Domínguez Donnerstag, 11. September 2025 Teilen

Die Trump-Regierung hat Spanien definitiv ins Visier genommen. Die Politik, die die Regierung von Pedro Sánchez seit Monaten auf der internationalen Bühne vertritt, insbesondere ihre Kritik, wenn nicht gar Ablehnung, der von den Vereinigten Staaten geforderten Erhöhung der Militärausgaben und der von Washington auferlegten Zollpolitik, hatte die Beziehungen zwischen den beiden Ländern bereits getrübt. Die jüngsten Entscheidungen der PSOE-Sumar-Koalitionsregierung in Bezug auf den Gaza-Konflikt haben die Spannungen zwischen den beiden Ländern weiter verschärft, und es bleibt abzuwarten, ob dies zu einem Konflikt mit ungewissen Folgen führen wird.

Außenminister José Manuel Albares äußerte sich am Dienstag sehr deutlich, als er erklärte, dass Spanien „bei weitem das Land der Welt ist, das am meisten für Palästina, für die Zivilbevölkerung in Gaza, für den Frieden und für die Menschenrechte tut«. Diese Erklärung bekräftigte die neun Maßnahmen, die Pedro Sánchez am Montag angekündigt hatte, um den Druck auf Israel zu erhöhen. All diese Maßnahmen haben es dem sozialistischen Regierungschef ermöglicht, ein politisches Profil zu entwickeln, das weit entfernt ist von den Korruptionsvorwürfen, die in seinem Umfeld aufgedeckt wurden, und intern die einstimmige Unterstützung aller seiner Partner in einem heiklen Moment zu erhalten: am Vorabend der Haushaltsverhandlungen und einer komplizierten juristischen Situation.

Aber jenseits der Grenzen, vor allem auf der anderen Seite des Atlantiks, wurden die neun Maßnahmen nicht auf die gleiche Weise aufgenommen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Mittwoch, dass die Entscheidung der spanischen Regierung als Reaktion auf den «Völkermord» in Gaza, Sánchez verwendete den Begriff am Montag, die Terroristen der Hamas ermutige, ebenso wie die Entscheidung, Schiffen und Flugzeugen mit Waffen für die israelische Armee die Einreise nach Spanien zu verbieten. „Es ist zutiefst beunruhigend, dass Spanien, ein Mitglied der NATO, sich dafür entschieden hat, US-Operationen potenziell einzuschränken und Israel am selben Tag den Rücken zu kehren, an dem sechs Menschen in Jerusalem getötet wurden«, erklärte der Sprecher in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters.

Stützpunkte in Rota und Morón

Das Waffenembargo gegen Israel gilt seit 2023, ebenso wie das Verbot des Kaufs und Verkaufs von Militärgütern an Israel. Der spanische Luftraum und die spanischen Häfen sind für alle Flugzeuge und Schiffe gesperrt, die Verteidigungsgüter für die israelische Armee transportieren. Die Regierung hat dies nun in einem königlichen Gesetzesdekret festgeschrieben, um dieses Verbot «rechtlich zu konsolidieren».

In der Praxis hat dieses Veto wenig Einfluss auf Transporte, die beispielsweise von den Streitkräften der Vereinigten Staaten durchgeführt werden, da die spanischen Behörden nicht befugt sind, Transporte zu kontrollieren, die an den Stützpunkten Rota (in Cádiz) und Morón (Sevilla) Zwischenstopps einlegen. Gemäß dem zwischen beiden Ländern unterzeichneten Verteidigungskooperationsabkommen muss die USA die Genehmigung des ständigen Ausschusses des Verteidigungsministeriums für verschiedene Operationen zum Be- und Entladen von Munition und Sprengstoff sowie für deren Transport auf dem Land-, See- oder Luftweg innerhalb des spanischen Hoheitsgebiets einholen. In keinem Fall muss sie jedoch über den endgültigen Bestimmungsort dieser Ladungen bei Zwischenstopps informieren.