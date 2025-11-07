Vox kündigt Maximalforderungen für die Unterstützung der künftigen PP-Regierung von Valencia an

Álvaro Soto Madrid Freitag, 7. November 2025 Teilen

Vox wird sich den Verhandlungen mit der PP zur Ernennung des Nachfolgers von Carlos Mazón als Chef der valencianischen Regionalregierung stellen, wobei ein Vorschlag mit Maximalforderungen auf dem Tisch liegt. «Wir wollen die totale Konfrontation» gegen den Grünen Pakt und die irreguläre Einwanderung, die beiden roten Linien, die die Partei von Santiago Abascal bei der Suche nach einem Pakt für die valencianische Gemeinschaft gesetzt hat, erklärte der Generalsekretär ihrer Fraktion im Kongress, José María Figaredo, am Donnerstag.

In dieser ersten Gesprächsrunde, nachdem die Vorsitzenden beider Parteien, Alberto Núñez Feijóo und Abascal, bereits miteinander telefoniert haben, lautet die Devise bei Vox, die PP so weit wie möglich «auszuquetschen». Und für die rechtsradikale Partei sind weder das Investitionsabkommen, das beide Parteien im Juli 2023 unterzeichnet haben, noch der Haushaltspakt, den sie im Mai 2025 geschlossen haben, ausreichend.

In dem letztgenannten Dokument hatte Mazón die wichtigsten Postulate von Vox akzeptiert, wie z.B. den «Widerstand gegen die umweltpolitischen Auferlegungen aus Brüssel» und den «Schutz der Valencianer vor der Unsicherheit, die durch die irreguläre, massive und ungeordnete Einwanderung entsteht».

Vox befürchtet, dass diese Vereinbarungen durch die Ablösung des amtierenden Präsidenten zu toten Buchstaben werden, wie es bei ähnlichen Texten in Aragonien und Extremadura der Fall war, und um dies zu verhindern, wollen sie nun noch weiter gehen. «Wir sind daran gewöhnt, dass die PP versucht, uns zu täuschen und ihre Verpflichtungen nicht zu erfüllen, und deshalb werden wir hart bleiben», betonten Quellen aus Abascals Partei.

Vox erinnerte daran, dass für sie nicht der Name des von der PP vorgeschlagenen Kandidaten im Vordergrund steht, sondern das Programm, mit dem dieser zu regieren gedenkt. Vox fügte aber auch hinzu, dass die Partei auf jeden Fall für «Stabilität» stehe und davon ausgehe, dass ihre Stärke bei 13 Abgeordneten gegenüber den 40 der PP und unter den 99, die das valencianische Abgeordnetenhaus bilden, liege.

In der PP von Valencia versucht man derweil, eine gewisse Autonomie bei den Verhandlungen zu bewahren, nachdem die PP-Führung klargestellt hat, dass es die Vereinbarung überwachen wird. Der Dialog zwischen der PP und Vox wird «in jedem Fall» nicht in Madrid stattfinden, sondern «immer im Einvernehmen mit den Wünschen aller Valencianer», sagte am Donnerstag die stellvertretende Sprecherin der PP im valencianischen Abgeordnetenhaus, Laura Chulià, die von beiden Parteien «Diskretion», «Verantwortung» und «Glaubwürdigkeit» forderte. Gleichzeitig betonte die Sprecherin der PP im Senat, Alicia García, dass es bei den Verhandlungen in der Valencianischen Gemeinschaft «nicht um Namen» gehe, sondern darum, dieser autonomen Region «Gewissheiten» zu geben.

Im gerichtlichen Bereich hat der Richter von Catarroja, der die Verwaltung der Flutkatastrophe untersucht, das Unternehmen, das den Parkplatz verwaltet, aufgefordert, das Ticket vorzulegen, das die Abfahrtszeit des Fahrzeugs der Journalistin Maribel Vilaplana nach dem Essen angibt, das sie mit Carlos Mazón am Tag der Überschwemmung mit 229 Toten einnahm. Der Ermittler will die genaue Dauer des Mittagessens ermitteln.