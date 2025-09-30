Sur Deutsche

Ein Flugzeug von Wizz Air kurz vor dem Start. Reuters
Flugverkehr

Wizz Air will nach dem Rückzug von Ryanair seine Flugrouten in Spanien ausbauen

Die ungarische Billigfluggesellschaft bestätigt, dass die Verbraucherschutzbehörde ein Sanktionsverfahren gegen sie eingeleitet hat, weil sie kein Handgepäck in ihre Preise eingerechnet hat

Edurne Martínez

Madrid

Dienstag, 30. September 2025

Die Strecken, die Ryanair aufgeben wird und die Flughäfen, auf denen sie ihre Basen schließen wird , sind zu einer Chance für andere Fluggesellschaften geworden, die das Potenzial von Regionalflughäfen für ihr Geschäft sehen. Dies ist der Fall von Wizz Air, für die die Tarife von Aena, die Ryanair ablehnt, «wettbewerbsfähig» sind, weshalb sie eine Ausweitung ihrer Aktivitäten in Spanien prüft und die von der irischen Fluggesellschaft hinterlassenen Lücken «ausnutzt». Dies erklärte der Kommunikationsdirektor von Wizz Air, Andras Rado, bei einem Treffen mit den Medien in Madrid, bei dem er versicherte, dass man hoffe, im Jahr 2032 500 Flugzeuge zu erreichen, was einer Verdoppelung der derzeitigen Flotte entspräche.

Der Wachstumsplan des Unternehmens in Spanien ist solide. Das Unternehmen bietet in diesem Jahr bereits 10 Millionen Sitze an, 20 % mehr als im letzten Jahr, und obwohl es der Meinung ist, dass «die Tarife (von Aena) immer niedriger sein könnten, um den Flugverkehr zu fördern», ist es der Ansicht, dass «die Preise der spanischen Flughäfen wettbewerbsfähig sind». Rado betrachtet den spanischen Markt als «strategisch», wo es 2024 fast 8 Millionen Passagiere gezählt hat und in diesem Jahr bisher 31.000 Flüge durchgeführt hat, 22 % mehr als im Vorjahr.

Trotz dieses Wachstumsplans in Spanien - wo in diesem Jahr mehr als 9,6 Millionen Passagiere erwartet werden - hat Wizz Air vorerst keine Pläne, eine Basis in Spanien zu eröffnen. Die Fluggesellschaft hat jetzt 35 Basen in 17 Ländern, mit einer starken Präsenz in Osteuropa.

Einer der negativen Punkte für das Unternehmen ist die Sanktionsakte, die das Verbraucherministerium gegen mehrere Billigfluggesellschaften eröffnet hat. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, aber Rado bestätigte, dass Wizz Air nach Ryanair, Vueling, Easyjet, Volotea und Norwegian die sechste Fluggesellschaft ist, die vom Verbraucherministerium mit einer Geldstrafe belegt wurde, weil sie Handgepäck an Bord verlangte. Das von Pablo Bustinduy geleitete Ministerium hatte bereits im vergangenen Jahr eine Geldstrafe in Höhe von 179 Millionen gegen die fünf genannten Fluggesellschaften verhängt, aber die Berufung des Nationalen Gerichtshofs bedeutet, dass die Geldstrafe noch nicht vollstreckt wurde und diese Fluggesellschaften in der Praxis weiterhin eine zusätzliche Gebühr für Handgepäck verlangen.

