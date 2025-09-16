Ryanair droht mit der Streichung einer weiteren Million Plätze auf Spanienflügen im nächsten Sommer

Xavier Vilaltella Madrid Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Ryanair droht, im nächsten Sommer eine weitere Million Sitze auf Flügen in Spanien zu streichen, wenn der staatliche spanische Flughafenbetreiber Aena nicht nachgibt und die von den Fluggesellschaften erhobenen Flughafengebühren nach der letzten Erhöhung um 6,5 % senkt. Diese Kürzung käme zu den 800.000 Sitzen hinzu, die die irische Fluggesellschaft in diesem Sommer, der bereits zu Ende gegangen ist, gestrichen hat, sowie zu der einen Million, die für den Winter gestrichen wurde. Mit anderen Worten, die Fluggesellschaft könnte insgesamt bis zu drei Millionen Sitze auf Flügen in Spanien streichen, wenn die spanische Flughafenbetreibergesellschaft unter dem Vorsitz von Maurici Lucena nicht bereit ist, die Forderungen ihres Hauptkunden in Bezug auf das Passagieraufkommen zu akzeptieren.

Die Ankündigung machte Ryanair-Chef Michael O'Leary in einem Interview mit der Financial Times; wie immer in seinem explosiven Kommunikationsstil: «Ich werde in zwei Wochen nach Madrid zurückkehren und wahrscheinlich ankündigen, dass im nächsten Sommer eine weitere Million Sitze gestrichen werden».

Infolgedessen verschärft die irische Billigfluggesellschaft den Kampf in diesem Krieg, der neben den fast zwei Millionen Sitzen auch den Verlust der irischen Fluggesellschaft von bis zu sieben Regionalflughäfen in diesem Sommer gefordert hat. Derzeit besteht die Strategie des Unternehmens darin, den Verkehr in andere Länder zu verlagern, die wettbewerbsfähigere Gebühren und auch ein besseres Anreizmodell für Regionalflughäfen haben.

Diese Krise begann im März 2024, als Aena die Flughafengebühren um 40 Cent anhob und damit die zehnjährige Preisstabilität beendete. Gleichzeitig wurde vom Verkehrsministerium ein Plan zur Wiederherstellung des Verkehrsaufkommens vor der Pandemie auf 17 Regionalflughäfen mit weniger als 3 Millionen Passagieren pro Jahr aufgelegt. Die Maßnahme umfasste unter anderem Preisnachlässe von 100 Prozent auf einige Tarife für zusätzliche Passagiere im Vergleich zu den Tarifen, die für jede Gesellschaft in der entsprechenden Saison 2023 gelten.

Auf jeden Fall forderte Ryanair mehr Anreize, vor allem das Einfrieren der Steuern, und angesichts der Weigerung von Aena - das Unternehmen versichert, dass es rechtlich gesehen keinem Unternehmen eine Vorzugsbehandlung gewähren kann - reagierte die irische Gesellschaft mit dieser Kürzungswelle, die bis zu drei Millionen Sitze auf Flügen von und nach Spanien erreichen könnte. Die irische Fluggesellschaft ging sogar so weit, Aena aufzufordern, ihr Managementmodell, das sie als «monopolistisch» bezeichnet, aufzugeben und die Kontrolle über die regionalen Flugplätze an die Regionen zu übertragen.

«Wenn die Kosten für die Nutzung regionaler Flughäfen in Spanien zu hoch sind, werde ich woanders hinfliegen. Wir sind besser dran, wenn wir für den gleichen Preis in Städte wie Palma fliegen und nicht nach Jerez», erklärte O'Leary gegenüber der Financial Times, wobei er auch die Gelegenheit nutzte, mit dem Finger auf die spanische Regierung zu zeigen und sie aufzufordern, Druck auf die Flughafenbetreibergesellschaft auszuüben, an der er die Mehrheit des Kapitals besitzt: «Wenn die spanische Regierung Aena nicht überzeugen kann, habe ich keine Lust, ihnen zu dienen».