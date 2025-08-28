Ryanair droht, im Winterflugplan nach Spanien eine Million Sitzplätze zu streichen

C. P. S. Madrid Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Auf den spanischen Regionalflughäfen könnten im kommenden Winter fast eine Million weniger Sitzplätze angeboten werden. Damit reagiert Ryanair auf die Erhöhung der Flughafengebühren, die der spanische Flughafenbetreiber Aena vor einigen Wochen angekündigt hat. Die irische Billigfluggesellschaft erklärte, sie habe diese Entscheidung angesichts der «Gleichgültigkeit» der spanischen Regierung getroffen, die zulasse, dass die regionale Infrastruktur «verkommt und nicht ausreichend genutzt wird». Im Gespräch mit Europa Press bestätigte Eddie Wilson, CEO des Unternehmens, die Entscheidung. «Wir werden dort investieren, wo wir eine Rendite erzielen können», sagte er.

Mit dieser Entscheidung übt Ryanair Druck auf Spanien aus, die Verwaltung der zu 51 % staatlich kontrollierten Aena zu reformieren und die Wettbewerbsfähigkeit der Regionalflughäfen zu verbessern, die nach Ansicht von Ryanair bereits «aufgrund einer verfehlten Tarifstruktur zu fast 70 % leer stehen». Die Entscheidung des Flughafenbetreibers, die Gebühren bis 2026 um 6,5 % auf 11,03 Euro pro Passagier zu erhöhen, ist in den Augen des irischen Unternehmens «ungerechtfertigt und schädlich», da es sich um den «höchsten Stand seit einem Jahrzehnt» handelt, obwohl er mit dem Höchststand der Gewinne und Passagiere von Aena zusammenfällt.

Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Michael O'Leary, wird am kommenden Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt geben, wie viele Sitze und welche Flughäfen von dieser drastischen Kürzung betroffen sein werden. «Wenn die Flughäfen leer sind, bedeutet das, dass der Preis schlecht ist. So einfach ist das», sagte Wilson. Ryanair erklärte seine «tiefe Frustration» über die spanische Regierung und beschuldigte sie der «Gleichgültigkeit» gegenüber der Situation und der Tatsache, dass sie es zulässt, dass sich die Infrastruktur der regionalen Flughäfen verschlechtert. Ryanair warnte vor den Folgen für das Spanien, das kostengünstige Verbindungen verlieren werde. «Dies wird weniger Passagiere, weniger Arbeitsplätze, weniger Verbindungen und weniger Möglichkeiten für den Tourismus bedeuten», warnte er.

Konfrontation mit Bustinduy

Andererseits sagte der Vorstandsvorsitzende O'Leary am Mittwoch, er sei zuversichtlich, dass die Gerichte die 107-Millionen-Euro-Strafe aufheben würden, die das spanische Verbraucherministerium gegen die Fluggesellschaft wegen missbräuchlicher Praktiken in Bezug auf Handgepäck verhängt hatte. Bei einem Treffen mit den Medien in Brüssel sagte O'Leary, dass «die Bußgelder aufgehoben werden», und erinnerte daran, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) bereits 2014 in der Frage der Gepäckgebühren entschieden hat, dass die Fluggesellschaften die Flugpreise ohne staatliche Einmischung frei festlegen können.

Der CEO der Fluggesellschaft, der für seine persönlichen Auseinandersetzungen mit Minister Pablo Bustinduy bekannt ist, den er als «Clown» bezeichnet hatte, kritisierte die Berechnungen der spanischen Regierung für die Strafe der Fluggesellschaft. «Sie haben die Zahlen aus dem Ärmel geschüttelt, so wie Bustinduy die meisten seiner wirtschaftspolitischen Maßnahmen durchführt», sagte er.

«Es ist absolut klar, dass wir glauben, dass die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Spanien wegen dieser noch nicht erläuterten Bußgelder für Gepäck einleiten wird», sagte der Ryanair-Chef, der zwar vermutet, dass er vor den spanischen Gerichten verlieren wird, «wie es immer passiert», aber zuversichtlich ist, dass der EuGH zu seinen Gunsten entscheiden wird.