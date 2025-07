Bank von Spanien senkt Wachstumsprognose aufgrund von Trumps Zöllen

C. P. S. Madrid Donnerstag, 10. April 2025 Compartir

Donald Trumps Handelskrieg in Amerika wird sich auf die Weltwirtschaft und natürlich auch auf die spanische Wirtschaft auswirken. Aus diesem Grund kündigte der Generaldirektor der spanischen Zentralbank, José Luis Escrivá, am Mittwoch an, dass die Institution ihre Wirtschaftsprognosen aufgrund der jüngsten Änderungen der Zollpolitik des US-Präsidenten nach unten korrigieren wird.

«Wir werden die Wachstumsprognosen nach unten korrigieren müssen. Im Fall der spanischen Wirtschaft lag unsere letzte Prognose bei 2,7 Prozent, was für die spanische Wirtschaft ein hohes Wachstum bedeutet. Es ist logisch, dass wir sie senken werden. Um wie viel, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil wir es noch nicht getan haben und weil es nicht einfach ist», sagte Escrivá.

In einem Gespräch mit dem spanischen Fernsehsender TVE betonte Escrivá jedoch, dass jede Revision der Prognosen «mit sehr großen Unsicherheiten behaftet sein wird», da «es Elemente gibt, für die wir nicht über ausreichend leistungsfähige Analyseinstrumente verfügen, um sie bewerten zu können».

Der Generaldirektor versicherte, dass die Institution die Situation, die er als «außerordentlich komplex aus wirtschaftlicher und geopolitischer Sicht» bezeichnete, «genau und unmittelbar verfolgt».

«Wir wissen, dass das, was passiert, das Potenzial hat, sehr negative Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit in der Welt in einer sehr asymmetrischen Art und Weise zu erzeugen, aber es ist auch wahr, dass wir immer noch keine genauen Details darüber haben, wie es zustande kommen wird und in welchem Ausmaß und in welcher zeitlichen Abfolge».

Starker Rückgang der Aktivität

Escrivá sagte, dass dieser «Angebotsschock», den Trump mit seiner Politik ausgelöst hat, «sehr hart» sei und «das Potenzial habe, einen starken Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität oder eine Verlangsamung in den Volkswirtschaften» wie der spanischen Wirtschaft zu verursachen, die auf «relativ hohem» Niveau wachse: «Ich würde aber auf keinen Fall von einer Rezession sprechen, obwohl ich sagen würde, dass dies einige Auswirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität haben wird», sagte Escrivá. Er wies außerdem darauf hin, dass die Gegenmaßnahmen, die ergriffen werden, um Trumps Manövern entgegenzuwirken, «den Effekt haben werden, dass die Preise steigen.»

«Dies sind die offensichtlichsten Aspekte, aber es gibt auch Aspekte, die schwieriger zu erfassen sind und die Situation komplexer machen können. Zum einen geht es nicht nur um eine Erhöhung der Zölle, sondern auch um das Funktionieren der Wertschöpfungs- und Lieferketten, mit denen die Weltproduktion internationalisiert wurde, was zu Segmentierungen im Handel und zu Störungen führen kann», erklärte er.

Diese zusätzliche negative Auswirkung auf die globale Wirtschaftstätigkeit würde erst zu einem späteren Zeitpunkt eintreten und sei schwer abzuschätzen, so Escrivá, der hinzufügte, dass es neben den direkten Auswirkungen dieser Situation auch einen Vertrauenseffekt gebe: «Wenn die Märkte und die Stimmung der Verbraucher und Investoren von solchen Störungen betroffen sind, besteht die Möglichkeit, dass Ausgabenentscheidungen zurückgehalten werden. Und das kann auch mit einer gewissen Verzögerung geschehen. All dies macht es für uns sehr schwierig, die Auswirkungen dieser Situation auf die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation zu beziffern», bemerkte er.