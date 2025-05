Regierung will mit neuer Steuer Wohnungskauf durch Ausländer beschränken

Clara Alba Madrid Freitag, 23. Mai 2025 Compartir

Die Regierung treibt das zu Beginn des Jahres von Präsident Pedro Sánchez angekündigte Steuerpaket für den Wohnungsbau voran. Die PSOE hat im Kongress einen Gesetzentwurf eingebracht, der einen der Hauptzweifel ausräumt, nämlich wie der Kauf durch nicht in Spanien residierende Ausländer begrenzt werden soll, ein Faktor, dem die Regierung einen Teil des explosiven Preisanstiegs der letzten Zeit zuschreibt.

Schließlich wurde angesichts der Tatsache, dass die Vermögensübertragungssteuer den autonomen Regionen zufällt, von denen viele von der PP regiert werden, beschlossen, eine neue Steuer einzuführen, die den Endpreis der Immobilie für diese Käufer zunächst verdoppelt, um den Kauf weniger attraktiv zu machen.

Wie es in dem Vorschlag heißt, wird der volle Betrag der so genannten «staatlichen Zusatzsteuer auf die Übertragung von Immobilien an Nichtansässige in der EU» «durch Anwendung des Steuersatzes von hundert Prozent auf die Steuerbemessungsgrundlage [den Preis des betreffenden Hauses] ermittelt».

Mit anderen Worten: Wenn ein Ausländer, der nicht in Spanien lebt, ein Haus im Wert von zwei Millionen Euro kaufen möchte, muss er aufgrund dieser Steuer weitere zwei Millionen Euro zahlen. Dies betrifft ganz Spanien, mit Ausnahme des Baskenlandes und Navarras, da dort eine Sonderregelung gilt.

Die Nettoquote (der gezahlte Betrag) ergibt sich dann aus dem Abzug der Grunderwerbsteuer und der Bearbeitungsgebühren der autonomen Gemeinschaften. Mit anderen Worten, die neue Steuer wird als eine Art Ergänzung zu den beiden bestehenden Steuern gelten. Nur «Unternehmer oder Freiberufler bei der Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit» sind von dieser Doppelbelastung befreit.

Diese Initiative löste schon vor ihrer Umsetzung heftige Kontroversen unter internationalen Investoren aus, insbesondere unter den Briten, deren Bevölkerung in Spanien eine starke Immobilienaktivität entfaltet, die im vergangenen Jahr 8,7 % der gesamten Auslandsverkäufe ausmachte.

Es stimmt zwar, dass die Nachfrage aus dem Ausland einen großen Teil des Anstiegs der Immobilienpreise in Spanien ausmacht, aber ein Großteil dieser Nachfrage kommt von im Land ansässigen Personen, so dass die Beschränkung der Maßnahme auf Nicht-EU-Bürger nicht zur Lösung des Problems beitragen wird. Nach Angaben des Generalrats der Notare entfielen auf diese Gruppe im vergangenen Jahr gerade einmal 1,6 % aller Transaktionen.

Angebot erhöhen

Die andere große Herausforderung für die Regierung besteht darin, das Angebot an erschwinglichen Mietwohnungen zu erhöhen. In diesem Punkt hofft die PSOE, dass der Kongress auch grünes Licht für ihren Plan gibt, eine Mehrwertsteuer von 21 % auf Touristenwohnungen zu erheben. Die Idee ist, dass diese Wohnungen nicht mehr als Geschäft betrachtet werden, sondern als wirtschaftliche Tätigkeit besteuert werden, wobei die digitalen Plattformen des Sektors für die Steuer verantwortlich sind, so dass die Eigentümer sie nicht absetzen können.

Die Ministerin für Wohnungswesen, Isabel Rodríguez, erklärte, dass das Ziel dieser Maßnahmen darin besteht, «die soziale Funktion des Wohnraums zu erhalten und nicht einem anderen Zweck zu dienen». Dazu gehört auch eine Erhöhung der Steuer auf leerstehende Wohnungen mit einer Aktualisierung des IRPF, der nun zwischen 1,1 % und 2 % liegt. «Wir wollen, dass diese Häuser Teil des Wohnungsmarktes werden», erklärte Rodríguez.