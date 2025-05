Vor 50 Jahren wurde das erste Zara-Geschäft in A Coruña eröffnet

EFE A CORUÑA. Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Am 9. Mai 1975 eröffnete Amancio Ortega an der Ecke der Calle Juan Flórez und der Avenida Arteixo in A Coruña das erste Geschäft mit dem Namen Zara. Zehn Jahre später ging aus diesem die Inditex-Gruppe als Muttergesellschaft hervor, die das Wachstum von Zara und weiteren Marken sowie deren internationales Wachstum steuern sollte. Der erste Schritt hierzu wurde 1991 mit der Eröffnung der ersten Filiale in Paris gemacht.

Heute ist Inditex das größte börsennotierte Unternehmen Spaniens und hat sich in Bezug auf Geschäftsmodell, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsstrategien zu einer Referenz in der Branche entwickelt. Zwar umfasst die Gruppe inzwischen auch andere Marken wie Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho und Stradivarius, doch Zara ist nach wie vor die treibende Kraft.

Der 89-jährige Firmengründer Amancio Ortega ist mit 59,294 Prozent des Kapitals immer noch Hauptaktionär, seine älteste Tochter Sandra Ortega kontrolliert 5,053 Prozent. Von den weltweit 5.563 Geschäften von Inditex sind 1.759 Zara-Läden. Davon befinden sich 256 in Spanien.