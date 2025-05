Balcerowski stürmt zu einem komfortablen Sieg in Lérida

Balcerowski, in Aktion gegen Batemon im Spiel am Sonntag.

Pedro Luis Alonso Málaga Montag, 26. Mai 2025 | Actualizado 13:43h. Compartir

Im vorletzten Test vor den Play-offs zeigte Unicaja einmal mehr, dass die Mannschaft immer noch gut drauf ist. Mehr oder weniger im Sinne von Ibon Navarro, dem ein paar zusätzliche Niederlagen nach der Copa del Rey nichts ausmachten, ist das Team auf dem besten Weg, das BCL Final Four und die Play-offs im Juni zu erreichen. In diesem Sinne wurde Hiopos Lleida von der Mannschaft aus Málaga zeitweise etwas gedemütigt und zwar mit einer Niederlage, die zwar nicht das Ausmaß des Duells in der ersten Runde erreichte (101:63), aber fast (69:98).

Nur im ersten Viertel konnte sich die von Gerard Encuentra, dem jüngsten Trainer der Spielklasse, trainierte Mannschaft am Leben erhalten, und trotz ihrer Defensivschwächen, insbesondere auf der Fünferposition, sind sie mit einem gewissen Vorsprung und einer anständigen Bilanz von 11:22 (ein Drittel der Spiele gewonnen) gerettet. Ibon Navarro ließ die angeschlagenen Osetkowski und Barreiro aus dem Kader, und Djedovic stand sechs Spiele später wieder in der Startelf, ohne dass man ihm eine Inaktivität anmerkte.

Aber die beste Nachricht des Spiels für Unicaja war, dass Balcerowski endlich auftauchte. Einige Mannschaftskameraden auf der Bank lächelten ungläubig (nicht böswillig), als er im ersten Viertel mit 12 Punkten (einer weniger als sein Topscorer in einem ACB-Spiel als Verdimorado), vier erhaltenen Fouls, einem Block, zwei Dunks und 17 Punkten in der Wertung einen gewaltigen Sprung machte. Zum ersten Mal konnten wir den Polen in seiner ganzen Pracht sehen, der seinen 2,16 Meter großen Körper schnell bewegt, unter dem Korb einschüchternd wirkt und außer einem nicht getroffenen Freiwurf keinen einzigen Fehler macht.

Balcerowski war im ersten Viertel dominant und beendete das Spiel mit 16 Punkten in 18 Minuten, 8 erhaltenen Fouls, 6 Rebounds, 3 Dunks und 3 Blocks, also 24 Punkten.

Dieser Ausbruch des Polen beseitigte die anfänglichen Zweifel von Unicaja, das nach einem Fehler von Díaz einen Dreier mit einem Extrapunkt kassierte und im Angriff nicht sehr inspiriert begann. Angeführt von Taylor hatten sie auch dann keine Probleme auf der Anzeigetafel, bis der «Wirbelsturm Olek» es ihnen ermöglichte, vom 10:10 auf 15:21 davonzuziehen und dabei die mangelnde Körpergröße der einheimischen Center auszunutzen.

Encuentra stoppte das Spiel nach einem Korbleger von Perry, und eine Reaktion seines Teams mit einem 6:0-Lauf ermöglichte es ihnen, das erste Viertel mit 23:28 schadensbegrenzend abzuschließen, obwohl Unicaja, das nicht zu stoppen war, zur Halbzeit einen definitiven Rückstand von +23 aufholte. Der Angriffsrhythmus (28 Punkte im ersten Viertel) und die brutale Trefferquote aus dem Feld waren für Lleida unhaltbar, da die Verteidigung zu träge war und man immer wieder Probleme hatte, aus den indirekten Blöcken herauszukommen.

Unicaja baute die maximale Differenz stetig aus. Die Mannschaft aus Málaga traf in der zweiten Halbzeit fünf Dreier (zwei davon durch den wiedererstarkten Djedovic), und Balcerowski, der von Ibon Navarro eingewechselt wurde, kam mit dem gleichen Selbstvertrauen zurück ins Spiel, indem er einen Block unter dem Korb und einen Dunk auf dem Spielfeld erzielte. Mit dem 35:56-Halbzeitstand war das Spiel so gut wie entschieden und der Trainer konnte einigen Spielern, die körperlich stärker belastet waren, mehr Ruhe gönnen und andere, die es nötig hatten, belohnen.

In der zweiten Halbzeit versuchte Lleida, den Rückstand aufzuholen. Obwohl Unicaja mit 25 Punkten in Führung ging, machte Balcerowski einige Fehler von der Freiwurflinie, aber niemand konnte den Polen im Angriff stoppen, ohne dass Hamilton das Spielfeld betrat. Zwischen Mikel Sanz und vor allem Hasbrouck, der sich zwar sein viertes Foul abholte (eine Ohrfeige für Sima) und auf die Bank musste, gab es eine Reaktion der Einheimischen, während Unicaja Anzeichen der Entspannung zeigte. Hiopos Lleida knackte die 20-Tore-Marke und kam im letzten Viertel dank eines wiedererstarkten Oriola bis auf 16 Punkte heran (66:82).

Aber die Mannschaft aus Malaga war nicht bereit, weitere Zugeständnisse zu machen. Drei Dreier von Kalinoski und mehrere Körbe in der Transition, in einem Spiel, das zu einem Kampf wurde, öffneten die Lücke (68-94) am Tag der sekundären Spieler: das beste Spiel der Saison für Balcerowski (8 erhaltene Fouls, 16 Punkte in 18 Minuten, 24 Bewertung), ein gutes Comeback für Djedovic, 15 Punkte von Kalinoski (5/6 in Dreipunkte) und, auf der anderen Seite, eine kleine Rolle für Carter und Perry, und ohne Osetkowski auf dem Platz. Kurz gesagt, das Team hat die Maschine mehr als gut geölt vor der unfehlbaren Serie gegen Barça nach der Begegnung am Freitag in Badalona, die die reguläre Saison abschließen wird.