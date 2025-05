Der aus Málaga stammende Isco kehrt nach sechs Jahren in die spanische Nationalmannschaft zurück

Jorge Garrido Málaga Montag, 26. Mai 2025 Compartir

Der Malagueño Isco Alarcón kehrt sechs Jahre nach seinem letzten Spiel für La Roja für das Final Four der Nations League in den spanischen Kader zurück. Auch der frühere Nachwuchsspieler des FC Málaga und jetzige Neuzugang von Real Madrid, Dean Huijsen, wurde nach seiner guten Leistung im Qualifikationsspiel gegen die Niederlande im März wieder in den Kader berufen.

In einem Video mit den Helden der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika (Trainer Vicente del Bosque, Iker Casillas, Andrés Iniesta, Fernando Torres und Joan Capdevila) gab Luis de la Fuente die 26 Spieler bekannt, die für die Endrunde der Nations League ausgewählt wurden, bei der Spanien den Titel verteidigt und im Halbfinale am 5. Juni in Stuttgart auf Frankreich trifft. Das Finale des Turniers findet am 8. Juni statt.

Isco erlebt bei Betis einen zweiten Frühling, nachdem er die Mannschaft in dieser Saison zum ersten Mal ins europäische Finale geführt hat. De la Fuente gab mehr als einmal zu, dass er über den in Benalmádena geborenen Spieler nachgedacht hat, aber er hat sich bisher nicht dazu entschlossen, ihn aufzustellen, obwohl er bei den Fans sehr gefragt ist. Sein letztes Spiel mit der spanischen Nationalmannschaft war am 10. Juni 2019 gegen Schweden.

De la Fuente räumte ein, dass Isco «auf allen Vorschlagslisten gestanden hat und auch zur Europameisterschaft hätte fahren können; das waren die Besten, wie sie gezeigt haben. Wir haben es für angemessen gehalten, ihn jetzt zu holen, nachdem wir alle möglichen Szenarien analysiert haben, und da passt Isco ins Bild. Wenn wir irgendwelche Zweifel gehabt hätten, wäre er nicht hier».

Huijsen seinerseits ist wieder im Kader, sein zweiter Einsatz in Folge. Er wurde kurzfristig wegen der Verletzung von Íñigo Martínez aufgestellt und gab sein Debüt aufgrund der Verletzung von Cubarsí in einer komplizierten Situation wie in Rotterdam gegen die Niederlande, sein Heimatland. Sein Durchbruch in dieser Saison bei Bournemouth und in Spanien hat die Aufmerksamkeit der europäischen Spitzenklubs auf sich gezogen, und Real Madrid hat sich seine Dienste gesichert.

Über Dean Huijsen sagte der Trainer, was ihn am meisten überrascht habe, sei «dasselbe, was Sie wahrscheinlich auch überrascht hat, nämlich das Selbstvertrauen, die Natürlichkeit, die Zuversicht und die Sicherheit, die er bei seinem Debüt gegen die Niederlande in Holland gezeigt hat und als er hier in Valencia vor 50.000 Zuschauern gespielt hat. Nichts hat ihn belastet. Das spricht Bände über sein Potenzial. Wir sind uns seiner Stärken sehr bewusst und schätzen, dass wir einen Innenverteidiger für viele Jahre haben».

Ein weiterer Spieler aus Málaga, der schon seit einiger Zeit in der spanischen Nationalmannschaft spielt, ist Bryan Zaragoza. Bei seiner letzten Aufstellung für die Roja im November wurde er gegen die Schweiz eingewechselt und holte einen Elfmeter, den er in der letzten Minute zum Sieg der Mannschaft von Luis de la Fuente verwandelte. Aufgrund seiner körperlichen Probleme hatte er in Osasuna jedoch kaum Kontinuität.

Der 26-köpfige Kader Spaniens für das Final Four der Nations League besteht somit aus Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) und Álex Remiro (Real Sociedad) im Tor; Pedro Porro (Tottenham), Mingueza (Celta), Dean Huijsen (Real Madrid), Cubarsí (Barcelona), Vivian (Athletic Club), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Grimaldo (Bayer Leverkusen) und Cucurella (Chelsea) als Verteidiger; Isco (Betis), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Álex Baena (Villarreal) und Fabián (Paris Saint-Germain) als Mittelfeldspieler sowie Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Villarreal), Samu Aghehowa (Porto), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) und Morata (Galatasaray).