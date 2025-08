Chupete holt den FC Málaga aus der Krise und verhilft seinem Team zum Überleben (1:0)

Antonio Góngora Málaga Montag, 28. April 2025 Teilen

Na endlich. Es schien unmöglich, aber der FC Málaga kehrte einen Monat später mit einem knappen Sieg gegen Castellón auf die Siegerstraße zurück. Vor heimischem Publikum im Stadion La Rosaleda ließen sich die Blau-Weißen den Sieg nicht nehmen und holten drei wichtige, fast schon entscheidende Punkte in einem Spiel, das sie kontrollierten und verdient gewannen, auch wenn sie in der Schlussphase des Spiels noch einmal leiden mussten. Es war ein quälender Kampf, aber die Mannen von Sergio Pellicer haben es geschafft, zur Freude ihrer Fans, die aufgrund der Talfahrt ihrer Mannschaft eine sehr schwierige zweite Saisonhälfte erlebt haben. Und wieder war es ein Spieler aus dem eigenen Land, Chupete, der das einzige Tor des Spiels erzielte, das Siegtor, das die halbe Erlösung bedeutet.

Der junge Stürmer rettete den FC Málaga und holt ihn aus dem Tief, nachdem dem es in der ersten Saisonhälfte nicht so gut gelaufen war. Es war ein großartiger Tag für die Mannschaft im Stadion La Rosaleda, da sie sich deutlich vom Abstieg entfernt hat (sechs Punkte Rückstand). Der Sieg bringt sie ihrem Ziel näher, wobei die Reaktion der direkten Konkurrenten und die Entwicklung in den verbleibenden fünf Spielen abzuwarten sind. Doch der erste Schritt auf dem Weg zur Rettung ist mit diesem wichtigen Sieg gegen einen der direkten Konkurrenten bereits getan. Nun werden die nächsten Schritte folgen, aber ruhiger als bisher. Vier Siege haben die Blau-Weißen in der zweiten Saisonhälfte noch vor sich, und dieser letzte ist essentiell.

Pellicer überraschte erneut mit seiner Herangehensweise und seiner Startaufstellung. Mit drei Innenverteidigern und Antoñito als rechtem Außenverteidiger (ein zusätzlicher Verteidiger, wenn der Gegner angreift) sowie den einheimischen Spielern Izan Merino und Chupete im Sturm setzte er auf eine andere Art der Revolution. Es war fast ein neuer Plan auf der Suche nach einer Verbesserung, die in der Anfangsphase des Spiels nur schwer zu erreichen war.

Der FC Málaga wollte die Kontrolle über das Spiel übernehmen, aber auch für Castellón stand viel auf dem Spiel und wehrte er sich. Infolgedessen suchten auch die Gäste in mehreren gefährlichen Spielzügen das gegnerische Tor. Die beste Chance bis dahin hatte jedoch Lobete, der mit einem Schuss, der nur knapp am Torwart vorbeiging, knapp am Tor vorbeischoss. Der Vorwärtsdrang der Blau-Weißen mit ihren üblichen Ungenauigkeiten, von denen einige sehr gefährlich waren, nahm zu. Auch Izan hatte eine Chance.

Der Druck des FC Málaga erstickte Castellóns kreative Zone, und die Spieler konnten keine Lücken finden, außer denen, die durch Fehler entstanden. Bei einem der Angriffe der Gastgeber konnte Chupete den Ball erobern und nach einer leichten Berührung durch einen Verteidiger ins Netz schießen. Ein tolles Tor. Mitte der ersten Halbzeit fiel dann endlich das Tor für die Blau-Weißen. Es war der gerechte Lohn für die Arbeit der Mannschaft, die weiter hart arbeitete, ohne ihr Ziel zu vernachlässigen, um das Spiel zu Ende zu bringen.

Der zweite Treffer hätte nach einer Flanke von Antoñito nach einem schönen Spielzug von Larrubia fallen können, doch Chupete konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. Die Stärke der jungen Spieler der Blau-Weißen erlaubte es dem FC Málaga, einen Gegner zu überwinden, der ebenfalls gefährlich angriff, wie bei einer Aktion von Chirino, bei der Alfonso Herrero erneut einspringen musste, um den Ball mit dem Fuß zu holen. Nach dem Wiederanpfiff ging es genauso weiter, auch wenn Luismi anstelle von Manu Molina bereits auf dem Platz stand. Larrubia, der eines seiner besten Spiele machte, hätte den zweiten Treffer erzielen können, doch der Ball ging weit vorbei.

Der FC Málaga verteidigte sich jedoch besser als zu anderen Zeiten und reagierte mitunter mit Kontern auf die Angriffe des Gegners. Allerdings liefen die Blau-Weißen Gefahr, zu viel zuzulassen und am Ende des Spiels zu sehr zu leiden. Pellicer nahm mehrere Wechsel vor, allerdings mit dem gleichen System (Kevin und Dioni kamen). Das Spiel wurde nun etwas offener, was für die Gastgeber unattraktive Alternativen bot, denn sie mussten das Spiel abschließen oder das Spiel beenden.

Die Punkte waren für Málaga lebenswichtig. Die Zuschauer taten ihr Bestes, um die Spieler zu ermutigen, zumindest den minimalen Vorsprung zu halten, während Castellón mehr Männer im Angriff aufstellte und begann, auf das Tor von Herrero zu drücken. Bei einem Konter stand Larrubia alleine vor dem Torwart, doch er verpasste den entscheidenden Schuss. Später tat Dioni das Gleiche... Es gab zahlreiche Unterbrechungen, und das Spiel war schließlich zu Ende. Der Sieg bedeutet eine halbe Erlösung für Málaga, auch wenn diese noch nicht ganz vollendet ist.