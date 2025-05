Málaga kassiert 2:0-Niederlage nach Abwehrfehler

Larrubia im Ballbesitzl während des Spiels am Sonntag in Elche.

Antonio Góngora Elche Montag, 26. Mai 2025 Compartir

Málaga wollte sich für die Niederlage in La Rosaleda gegen Elche revanchieren, aber es sollte nicht sein. Das Team war von Anfang an kämpferisch und fleißig, aber ein weiterer Abwehrfehler in der Schlussphase des Spiels öffnete die Tür zu einer weiteren Niederlage für eine Mannschaft, die sich aufopferungsvoll bemühte, aber wieder einmal chancenlos war und wenig Durchschlagskraft im Angriff hatte.

Málaga hatte mehrere Chancen, die jedoch nicht genutzt werden konnten, während Elche keine andere Wahl hatte, als Druck zu machen und schließlich die Tore fielen Für einen etwas versöhnlicheren Abschied der Blau-Weißen muss man nun bis zum letzten Spieltag der Saison warten. Nachdem man sich in der Vorwoche den rettenden Tabellenplatz gesichert hatte, ging es für das Team nun darum, bis zum Schluss möglichst würdevoll zu agieren und vor allem einige Spieler für die nächste Saison zu testen. Die Tabellensituation spielt jetzt kaum noch eine Rolle, da die Veränderungen minimal sein werden.

Pellicer tat, was er versprochen hatte, und setzte eine wettbewerbsfähige Mannschaft mit dem gleichen System ein (eine Abwehr mit drei Innenverteidigern). Er nahm zwei Änderungen im Vergleich zum vorherigen Spiel vor: eine erzwungene, mit der Einführung von Gabilondo auf der linken Seite, und die andere im Zentrum, mit der Anwesenheit von Manu Molina. Der Trainer wollte es dem Gegner mit einer veränderten Elf nicht leicht machen, sondern das bestmögliche Ergebnis erzielen. Doch für Elche stand im Kampf um den Aufstieg viel auf dem Spiel und sie begannen das Spiel mit viel Druck im Strafraum der Gäste.

Die Mannschaft von Elche hatte in den ersten Minuten zwei klare Chancen, eine durch Agustín Álvarez und die andere durch Nico Castro. Letzterer traf mit einem Schuss, der das Tor von Herrero knapp verfehlte, beide Pfosten. Málaga erhöhte den Druck und versuchte von Niveau her gleichzuziehen, was auch gelang, obwohl die Hausherren in der Anfangsphase des Spiels noch einige Chancen hatten.

Ein Freistoß von Antoñito war die erste Chance für Málaga, das sich nach und nach nach vorne bewegte und die gegnerischen Stürmer vom eigenen Tor fernhielt. Im Laufe der Minuten hatten sie mehr Ballbesitz und mehr Tiefe, allerdings ohne viel Glück oder Erfolg bei den gefährlichsten Ansätzen. Es war abzusehen, dass die Hausherren in der zweiten Halbzeit in einem für sie fast schon entscheidenden Spiel noch etwas mehr Druck machen mussten.

Und schon in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit hätte Lobete Málaga in Führung bringen können, als er allein vor dem gegnerischen Tor stand, aber nicht traf. Aber auch Antoñito hätte ein Tor erzielen können, doch sein guter Flankenschuss wurde vom Torhüter abgefälscht. Die Mannschaft von Pellicer war bereits gefährlich. Ihre schnelles Spiel war ein Alptraum für Elche, das sich schwer tat, die Konter der Gäste zu unterbinden.

Die Dominanz der Heimmannschaft schlug sich nicht in Chancen nieder, abgesehen von einem Schuss von Herrero ins Seitenaus und einem Kopfball von Sory Kaba. Das Tor resultierte aus einem Abwehrfehler, bei dem Gabilondo eine Flanke zuließ und Nelson den Kopfball nicht verhindern konnte. Das Tor war eine Enttäuschung für die Blau-Weißen, die bis dahin gut ausgesehen hatten. Von da an suchten sie den Weg zum gegnerischen Tor, ohne jedoch große Chancen zum Ausgleich zu haben. Und in der Nachspielzeit nutzte Elche die Tatsache, dass Málaga auf der Suche nach einem Tor war, und erzielte nach einem weiteren Pass von Josan den zweiten Treffer, in diesem Fall durch einen Schuss von Mourad mit dem Fuß. Das Ende der Geschichte: Eine weitere Niederlage, und es ist noch ein Spiel zu absolvieren.