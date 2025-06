Erfolgsspieler Antoñito verlässt FC Malaga

Jorge Garrido Málaga Montag, 2. Juni 2025 Compartir

Málaga hat offiziell gemacht, was ein offenes Geheimnis war. Antoñito, der Urheber des Aufstiegs in die zweite Liga, hat dem Verein über seine Agenten mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern und den Verein verlassen wird. Der 18-jährige Flügelspieler aus Jerez wechselt ablösefrei nach Newcastle, wie diese Zeitung bereits vor einigen Wochen berichtete.

«Antoñito Cordero wird seine Zeit beim FC Málaga beenden, wenn sein Vertrag am 30. Juni 2025 ausläuft. Über seinen Agenten hat der Spieler aus Jerez de la Frontera seine Entscheidung mitgeteilt, seinen Vertrag mit unserem Verein nicht zu verlängern. Viel Glück, Antonio», teilte der Verein in einer kurzen offiziellen Erklärung mit.

Der aus Jerez stammende Flügelstürmer machte in Málaga von sich reden, zunächst mit seinem Tor in Tarragona und dann in der Anfangsphase der Saison. Er weckte das Interesse zahlreicher großer europäischer Clubs, die von seinem Potenzial und seiner Vertragssituation angezogen wurden. Der FC Málaga unterbreitete ihm mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung, doch es kam zu keiner Einigung, und im April nahm er das Angebot von Newcastle an.

Auf der anderen Seite wird Málaga ankündigen, dass sie die automatische Verlängerungsklausel für Rafa Rodríguez Ruiz aktivieren werden. Der Mittelfeldspieler hat das Beste aus den Möglichkeiten gemacht, die Pellicer ihm gegeben hat, und wird einen Platz in der ersten Mannschaft erhalten.