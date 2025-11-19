Juan Francisco Funes zum neuen Trainer des FC Malaga ernannt

Jorge Garrido Málaga Mittwoch, 19. November 2025 Teilen

Wie schon Sergio Pellicer in seiner ersten Amtszeit als Trainer der ersten Mannschaft, der vom Club Atlético Malagueño kam, um Víctor Sánchez del Amo zu ersetzen, wurde Juan Francisco Funes, der bisher die Reservemannschaft betreute, vom Verein zum Trainer von Málaga bis zum Ende der Saison ernannt, wie der Verein soeben in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Der Verein, der in dieser Angelegenheit von Loren Juarros geleitet wird, hatte seit Dienstag, dem Tag der Entlassung von Pellicer, verschiedene Optionen auf dem Trainermarkt sondiert (diese Zeitung bestätigte, dass einer der in Betracht gezogenen Namen Rubén Albés war), und Funes wurde schließlich ausgewählt. Der aus Lojeño stammende Trainer hatte Malagueño sechs Spielzeiten lang betreut und in der vergangenen Saison den begehrten Aufstieg in die Segunda RFEF erreicht. Doch die zweite Mannschaft der Blau-Weißen ist nicht gut in die Saison in der vierten Liga gestartet und liegt mit nur einem Sieg in 11 Spielen auf dem letzten Platz der Gruppe 4.

Die Herausforderung, vor der Funes jetzt steht, ist enorm: Zwar erfüllt er zwei grundlegende Voraussetzungen, nämlich die, ein Mann des Vereins zu sein, und die, einen Großteil der Spieler, die heute zu den Schlüsselfiguren der ersten Mannschaft gehören, perfekt zu kennen (fast vierzig Nachwuchsspieler, die durch seine Hände gegangen sind, haben es in die erste Mannschaft geschafft), doch muss er eine Mannschaft aufrichten, die jedes Wochenende zahlreiche Abgänge zu beklagen hat, die aus den letzten 33 Spielen nur acht Punkte geholt hat und die sich in einer kritischen Situation in der Tabelle befindet.