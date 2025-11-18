Weiteres Desaster für FC Málaga (1:0) - Trainer Pellicer muss wahrscheinlich seinen Hut nehmen

Antonio Góngora León Dienstag, 18. November 2025 Teilen

Auch in León konnte der FC Málaga nicht überzeugen. Das Team mussten gewinnen, hat aber verloren. Die Spieler mussten eine gute Leistung abliefern und haben auswärts nicht das gezeigt, was man von ihnen erwarten müsste. Ein weiteres Desaster für die Blau-Weißen (in diesem Fall in Schwarz), die nicht in der Lage waren, einen Gegner zu bezwingen, der es leicht hatte (sie erzielten ein Tor nach einem Fehlpass und verteidigten dann gut). Diese unerwartete Niederlage könnte im Prinzip die Kontinuität von Sergio Pellicer an der Spitze von Martiricos gefährden. Angeblich soll der Trainer noch heute nach der Heimkehr aus León entlassen werden.

Ohne Ideen und ohne die Fähigkeit, die Reaktion in der zweiten Halbzeit aufrechtzuerhalten, zeigte sich Málaga in León von seiner schlechtesten Seite, das es daran hindert, auswärts zu gewinnen oder unentschieden zu spielen (sie haben nur in Las Palmas gewonnen). Zu den üblichen Unzulänglichkeiten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, wo es zu den gefürchteten Fehlpässen kommt, wie beim Tor am Montag, gesellten sich diesmal Ungenauigkeiten und ein fehlender Rhythmus in den entscheidenden Momenten. Die Blau-Weißen waren nicht in der Lage, mit genügend Gefahr in die Tiefe zu gehen, und wenn sie doch einmal zu Chancen kamen, scheiterte die Mannschaft weiterhin am Abschluss.

Der zweite Teil dieser Niederlage bedeutet zwar nicht, dass sich die Mannschaft in der Abstiegszone befindet (sie hat die gleiche Punktzahl wie einige der Mannschaften in der Abstiegszone), aber es geht um die Entscheidungen, die der Verein in den nächsten Stunden treffen kann. Es besteht tatsächlich die Möglichkeit, den Trainer zu entlassen, wobei die Vereinsführung zunächst die Vor- und Nachteile dieser Entscheidung analysieren muss, nachdem ein Drittel der Spielzeit verstrichen ist und Málaga 15 Punkte geholt hat. Vor dem Spiel am Sonntag gegen Mirandés könnte der Verein also einen Wechsel auf der Trainerbank durchaus in Betracht ziehen.

Pellicer nahm im Vergleich zum letzten Spiel einige Änderungen vor, in einigen Fällen gezwungenermaßen, wie zum Beispiel aufgrund der Verletzung von Juanpe. Deshalb brachte er Izan Merino, Rafa und Lobete ins Spiel. Der Trainer hielt sich an seinen üblichen Plan, mit einer sehr disziplinierten und fleißigen Mannschaft von Anfang an auf der Suche nach einem positiven Ergebnis nach dem Unentschieden gegen Córdoba in La Rosaleda. Und das Spiel begann auch nicht so temporeich wie an anderen Tagen, mit einer abwechselnden Dominanz und einigen Chancen auf beiden Seiten. Lobete war es, der die Gäste mit einem Schuss, der an die Latte des gegnerischen Tores prallte, in Führung hätte bringen können.

In einer kalten Nacht in León machte Málaga nicht denselben guten Eindruck wie an anderen Tagen. Es hatte einige Möglichkeiten im Angriff, vor allem durch Rafa, aber es fehlte erneut an Präzision. Das Spiel begann für die Blau-Weißen (in Schwarz) ungemütlich zu werden, da sie ihr Potenzial gegen einen Gegner, der ebenfalls über kein nennenswertes Potenzial verfügte, kaum ausspielen konnten. Eine Richtungsänderung war nötig, eine Reaktion, um das Ziel eines wichtigen Sieges zu erreichen.

Cultural war bei Kontern und schnellen Umschaltaktionen, bei denen die Mannschaft von Pellicer normalerweise Probleme hat, sehr gefährlich. Bei einem dieser Konter gegen Ende der ersten Halbzeit löste sich Lucas Ribeiro von Montero und stand allein vor Herrero, der ihn mit einem Flachschuss zum 1:0 bezwang (er hatte es zuvor bei einer anderen Aktion versucht). Die Unstimmigkeiten, in diesem Fall individuelle Fehler bei der Markierung, sorgten einmal mehr für Panik bei den Malagueños, die dieses Spiel unbedingt gewinnen mussten, um wenigstens etwas Ruhe in die Partie zu bringen. Es war zu einfach für die Mannschaft aus León.

Der erste Wechsel von Pellicer erfolgte in der Halbzeitpause, als er Izan Merino in der Umkleidekabine ließ und Niño einwechselte. Es war notwendig, sich zu verbessern und das gegnerische Tor zu attackieren. Und Málaga stellte seine Reihen um, drängte weiter nach vorne und belagerte das gegnerische Tor. Diese Variante ergab ein anderes Bild, aber mit den gleichen Mängeln wie immer, sowohl vorne als auch unten. Larrubia hätte ein Tor erzielen können, ebenso wie Dani Lorenzo, in diesem Fall wegen Abseitsstellung von Jauregi. Aber auch dieser Richtungswechsel war nicht ausreichend.

Málaga begann, sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen, obwohl Cultural bei Kontern gefährlich wurde. Doch der Vorstoß der Gäste blieb erfolglos, und es gab weitere Wechsel auf dem Spielfeld, auch ohne Rafa am Ende. Das Tempo war nicht so hoch wie erwartet, mit weniger Intensität und Tiefe als zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die Heimmannschaft machte nur wenige Zugeständnisse und nutzte ihre Möglichkeiten. Die Blau-Weißen schafften es einfach nicht. Am Ende stieg Alfonso Herrero hoch, um zu vollenden, aber vergeblich. Ein weiteres Desaster, eine weitere verpasste Chance. Am Ende wurde Murillo sogar des Feldes verwiesen. Mal sehen, was jetzt passiert.