Seit kurz vor sieben Uhr ist es offiziell: Trainer Sergio Pellicer verlässt den FC Málaga

Antonio Góngora Málaga Dienstag, 18. November 2025

Der Tag ist gekommen. Der FC Málaga erwog schon vor einigen Wochen, Pellicer zu entlassen, aber die Mannschaft reagierte in den Spielen in La Rosaleda und ließ die Option mehrmals liegen. Doch die Auswärtsspiele lasteten auf der Glaubwürdigkeit der Mannschaft und des Trainers, bis die Niederlage am Montag in León den Kreis der Entlassung schloss. Der Verein beschloss, eines seiner Aushängeschilder zu entlassen, einen der Trainer mit den meisten Spielen in der Verantwortung für die Blau-Weißen, und gab am Dienstagnachmittag das «offene Geheimnis» des Abgangs des in Castellon geborenen Trainers bekannt. Pellicer's Assistent und ehemaliger Angestellter des Vereins, Alejandro Acejo, wird die Mannschaft nun interimistisch betreuen.

Der Verein trennt sich damit von einer Schlüsselfigur seiner jüngeren Geschichte, einem Trainer, der seit der Ankunft der Justiz, der Pandemie, der Sanktionen gegen den Verein und einer Krise nach der anderen in seinen verschiedenen Etappen zahlreiche Widrigkeiten zu überwinden hatte. Er erlebte Ab- und Aufstiege und war Zeuge eines noch nie dagewesenen Wachstums des FC Málaga in verschiedenen Bereichen, vor allem in der sozialen Masse, der Unterstützung der Fans für die Blau-Weißen. Er zeigte sich immer als Mann des Vereins, als Mann des Hauses, und war fast immer der Leuchtturm und der wichtigste Sprecher des Vereins.

Pellicer war in Málaga fast die ganze Zeit von Schwierigkeiten umgeben, die er bis zu diesem Zeitpunkt immer überwinden konnte. Der Kader schien besser zu sein als der vorherige, aber die zahlreichen Verletzungen und der fehlende Rhythmus einiger Neuzugänge haben zu einer unregelmäßigen Leistung der Mannschaft geführt, die viele Unzulänglichkeiten und ständige Unstimmigkeiten aufwies, die sie zu einem anfälligen Block machten. Wieder einmal übernimmt der Trainer die allgemeine Verantwortung und die, die sich ergeben haben.

Nach der Niederlage in León wusste Pellicer, dass sein Abgang so gut wie sicher war und unmittelbar bevorstand, da Málaga am Ende des Spiels gegen Córdoba in La Rosaleda ein schmerzliches Unentschieden erreichte. Die Mannschaft versäumte es, ein Spiel zu nutzen, das theoretisch für einen Aufschwung geeignet war, und ging mit einer gewissen Leichtigkeit und Enttäuschung unter, ohne überzeugend zu sein und immer begleitet von dem üblichen Mangel an Erfolg vor dem Tor. Die Situation wurde unhaltbar, und der Verein war entschlossen zu handeln, was er auch getan hat.

Pellicer verlässt den FC Málaga außerhalb der Abstiegszone. Die Umstände diktieren dies, auch wenn die Gleichheit in der Segunda es erlaubt, effektiv zu reagieren und die Ziele der Teams mit Leichtigkeit zu variieren. Mit einem Sieg in León wären die Blau-Weißen mit drei Punkten Rückstand auf die Play-off-Zone sehr nahe an das Tabellenmittelfeld herangerückt.

Málaga leitet damit einen Phasenwechsel ein, in der Hoffnung, dass der neue Trainer als Katalysator dienen kann, damit die Mannschaft nach dem ersten Drittel des Wettbewerbs von nun an einen anderen Kurs einschlägt. Der Trainer, der Pellicer ablöst, wird ebenfalls mit vielen der Widrigkeiten zu kämpfen haben, die den scheidenden Trainer begleitet haben. Er hat einen Kader mit vielen Abgängen, mit vielen einheimischen Spielern und mit Spielern, die nicht die erwarteten Leistungen bringen. Dieses Management wird der Schlüssel sein. Vorerst wird Acejo die Mannschaft übergangsweise betreuen.

Die Expedition der Blau-Weißen kam mit Pellicer gegen 14.30 Uhr am Bahnhof María Zambrano an. Von dort aus fuhr der Trainer in die Büros des Stadions, wo seine Abreise beschlossen wurde. Und kurz vor sieben Uhr abends gab der Verein bekannt, dass der Trainer nicht mehr für Málaga tätig sein wird. Eine neue Ära beginnt...