Málagas Abschied mit Rotationen und ohne Ruhm (2-2)

Antonio Góngora Málaga Montag, 2. Juni 2025 Compartir

Abschied von der Saison, Abschied von einer komplizierten Meisterschaft, die Málaga vor ein paar Wochen mit dem Klassenverbleib beendete. Das letzte Spiel stand noch aus, und es wurde weder mit Schmerz noch mit Ruhm bestanden, sondern am Ende mit einem Unentschieden nach einem schlechten Spiel, ohne Rhythmus und einem Mangel an Intensität. Es war ein Spiel der Abschiede, der Ankommenden und der Rotationen.

Málaga summiert einen weiterer Punkt, den 53., der das Team auf dem sechzehnten Platz in der Tabelle hält. Es gab mehrere Ovationen für eingewechselte Spieler, die den Verein verlassen könnten, wie Dioni und Manu Molina. Die Spieler verabschiedeten sich von den Fans, nachdem sie sich einige Minuten vor dem Südende des Stadions aufgehalten hatten, wo sie mit Gesängen bedacht wurden. Der anstehende Urlaub gibt dem Verein die Möglichkeit, sich auf die Suche nach einem neuen Projekt zu begeben, das das derzeitige verbessern kann, unter anderem mit entscheidenden Neuverpflichtungen.

Pellicer nahm zum Abschied einige Änderungen vor, zusätzlich zu Carlos López, der anstelle von Alfonso Herrero begann. Eine Rotation. Er ließ Antoñito auf der Bank und setzte zwei Stürmer in der Startelf ein. Er änderte das System und kehrte zum klassischen System mit vier Mann in der Abwehr zurück. Die relative Bedeutungslosigkeit des Spiels sorgte für eine gewisse Langsamkeit des Spiels, entgegen dem Rhythmus andere Tage. Doch das Schlimmste kam gleich zu Beginn, als Edu Espiau allein vor dem Torhüter von Málaga stand und ihn überwand, um an einem sehr heißen Nachmittag und in einem Stadion mit weniger Zuschauern als sonst den Torreigen zu eröffnen.

Trotz der spektakulären Unterstützung durch die Fans im Fondo Sur war die Atmosphäre in einem Spiel ohne die Notwendigkeit, Punkte zu holen eher mau. Ohne Rhythmus oder gar Intensität war das Spiel eher ein Freundschaftsspiel. Zwei Schüsse von Kevin, einer davon gefährlich, waren die Ausbeute der Blau-Weißen in der ersten Halbzeit. Stattdessen hätte Espiau das zweite Tor hätte erzielen können, als er allein vor dem Tor war, aber sein Schuss ging daneben.

Die Mannschaft von Pellicer war weder im Wettkampfmodus, noch war sie erfolgreich. Eine Reaktion war nötig, um das Spiel und vor allem das Ergebnis auf der Anzeigetafel zu verändern. Es dauerte bis zur zweiten Halbzeit, bis man eine Veränderung sah. Antoñito wurde auf der rechten Seite eingewechselt, und kurz darauf nahm der Trainer zwei weitere Auswechslungen vor, unter großem Beifall für Dioni und Manu Molina, was wie eine Verabschiedungen aussah (es wird derzeit über ihre Vertragsverlängerung verhandelt).

Ein Schuss von Larrubia war die bis dahin gefährlichste Aktion der Blau-Weißen. Und auch Baturina kam kurz darauf zum Einsatz. Doch bei der ersten klaren Chance des Gegners musste Carolos López sein ganzes Können unter Beweis stellen. Im folgenden Spielzug konnte er den zweiten Treffer von Burgos durch Fernando Niño nicht verhindern. Die zahlreichen Wechsel, die Rotationen, rechtfertigten nicht das Desaster, das die Mannschaft in diesen Momenten, den kompliziertesten des Spiels, auf dem Platz brachte.

Von den Tribünen ertönten die ersten Pfiffe gegen eine relaxte Mannschaft. Die einzigen Rufe während des Spiels richteten sich, wie schon in den vorangegangenen Partien, wieder einmal nur an den Verwalter des Clubs, José María Muñoz. Mehr aber auch nicht. Und die Chancen kamen von der Auswärtsseite, wobei der Torhüter der Heimmannschaft bei einer weiteren Eins-gegen-Eins-Situation gegen David Guijarro rettete. Die fehlende Spannung im Mittelfeld ohne Luismi führte dazu, dass sich die Verteidiger verausgabten. Trotzdem hätten Larrubia und Chupete bei zwei aufeinanderfolgenden Versuchen ein Tor erzielen können.

Doch Rafa, der gerade erst eingewechselte Nationalspieler, konnte den Rückstand aufholen, als er einen Abpraller aufnahm und den Ball am Pfosten vorbeischoss. Doch nur zwei Minuten später gelang Lobete mit einem etwas höheren Schuss der Ausgleichstreffer in der Schlussphase des Spiels. Die Zuschauer wurden schließlich durch eine Reaktion ermutigt, die Hoffnung auf einen Sieg machte, mit ständigen Annäherungen und Chancen.

Es waren die letzten Momente der Liga. Málaga hatte sich verändert. Sie waren noch einmal konkurrenzfähig, um die Meisterschaft zu beenden, und hätten den dritten Treffer erzielen können. Doch am Ende mussten sie sich mit einem Unentschieden begnügen, mit dem sie sich nun aus der Saison verabschiedeten.