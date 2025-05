Fernando Alonso denkt nicht ans Aufhören

Fernando Alonso beim Training in Barcelona

DPA Barcelona Freitag, 30. Mai 2025 Compartir

2001 fuhr er sein erstes von mittlerweile über 400 Formel-1-Rennen. Doch Fernando Alonso will sich keinen Zeitpunkt für einen Abschied aus der Formel 1 setzen. Der Spanier, der am 29. Juli seinen 44. Geburtstag feiert, betonte vor seinem Heimrennen am Sonntag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: «Du musst es fühlen, wenn die Zeit gekommen ist. Und ich fühle es noch nicht.»

Sein Vertrag bei Aston Martin soll bis einschließlich nächster Saison gültig sein. Er hatte allerdings auch schon betont, dem Rennstall nach der eigenen Fahrerkarriere verbunden zu bleiben. Vorher hofft er aber noch auf eine Rückkehr an die Spitze durch die große Regelreform im kommenden Jahr, durch die die Kräfteverhältnisse in der Motorsport-Königsklasse gemischt werden.

Alonso: «Es gibt keine Garantie»

Dass es sportlich in dieser Saison für den Weltmeister von 2005 und 2006 (damals im Renault) nicht gut läuft und er vor dem Großen Preis von Spanien am Sonntag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit null Punkten nur 18. im Klassement ist, tut seiner Rennleidenschaft keinen Abbruch. «Wenn ich sonntags im Ziel bin, selbst wenn die Resultate im Moment nicht gut sind, bin ich schon wieder motiviert für das nächste Rennen», sagte er.

Aber es gebe auch keine Garantie, dass das für immer so bleibe. Sein erstes von mittlerweile über 400 Rennen in der Formel 1 bestritt Alonso vor über 24 Jahren.