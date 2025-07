Flick und Barcelona machen Riesenschritt zum Titel

DPA BARCELONA. Donnerstag, 24. April 2025 Teilen

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick nehmen Kurs auf die spanische Fußball-Meisterschaft. Im Heimspiel gegen RCD Mallorca erfüllten die Katalanen am Dienstagabend ihre Pflicht und siegten mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Offensivspieler Dani Olmo in der 46. Spielminute.

Nach Wiederanpfiff waren noch keine 50 Sekunden gespielt, als der Ex-Leipziger auf Vorlage von Eric Garcia traf. Mallorcas Schlussmann Leo Roman verhinderte mit weiteren Paraden eine höhere Niederlage der Gäste von der balearischen Urlaubsinsel.

Komfortables Polster

Mit nun 76 Zählern beträgt Barcelonas Vorsprung auf Erzrivale Real Madrid sieben Punkte. Die Königlichen haben allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto. In zweieinhalb Wochen findet in Barcelona das direkte Duell der beiden Fußball-Giganten statt.

Barça hat nach dem erfolgreichen Viertelfinale gegen Borussia Dortmund auch noch die Chance auf den ersten Königsklassen-Titel seit 2015. Für das Flick-Team geht es im Halbfinale gegen Bayern-Besieger Inter Mailand. Real Madrid ist in der Champions League ausgeschieden.

Lewandowski verletzt

Barcelona muss indessen vorerst auf Torjäger Robert Lewandowski verzichten. Wie der Tabellenführer mitteilte, zog sich der 36 Jahre alte Stürmer beim spektakulären 4:3-Heimsieg gegen Celta de Vigo am vergangenen Samstag eine Sehnenverletzung zu. Dies hätten Tests am Ostersonntag ergeben. Wie lange Lewandowski ausfällt, hänge vom Genesungsprozess ab.

Der frühere Bundesligaprofi, der in bislang 31 Ligaspielen auf 25 Saisontore kommt, war am Samstag in der 78. Minute ausgewechselt worden. Das Team von Trainer Hansi Flick siegte schließlich durch ein Elfmetertor durch Raphinha in der Nachspielzeit.