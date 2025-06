FC Málaga plant nach Klassenerhalt bereits für die neue Saison

FABIAN PAKULAT MÁLAGA. Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

Nach dem tränenreichen Abschied geht der Blick schon wieder nach vorne. Erst am Samstag, beim letzten Saisonspiel, wurden drei Spieler von den Fans mit viel Applaus verabschiedet. Doch erst am Mittwoch bestätigte der FC Málaga, dass Dioni, Manu Molina und Kevin den Club von der Costa del Sol verlassen werden.

Nach dem 2:2 gegen den FC Burgos, das die Andalusier in einer packenden Schlussphase nach 0:2-Rückstand noch in ein versöhnliches Remis ummünzen konnten, gab es noch eine ausgiebige Ehrenrunde der Spieler durch das Stadion La Rosaleda. Vor der Fankurve wurden dabei Stürmer Dioni, Mittelfeldregisseur und Flügelstürmer Kevin mit Sprechchören verabschiedet. Es war ein offenes Geheimnis, dass der Club mit keinem der drei genannten Spieler verlängern wird.

Dioni war mit sieben Toren zwar Málagas bester Torschütze, doch Nachwuchsstürmer Chupe lief dem inzwischen 35-Jährigen in der Rückrunde den Rang ab. Manu Molina war hingegen lange Zeit eine wichtige Stütze im Mittelfeld. Doch auch seine Leistungen fielen immer mehr ab und die Jugend aus den eigenen Reihen rückt mit viel Dampf nach. Molina ist mit 33 Jahren zudem auch nicht mehr der Jüngste. Die Leistung eines der größten Hoffnungsträger des Clubs, Kevin, blieb hingegen eigentlich über die gesamte Saison hinweg unter den Erwartungen. Das inzwischen 24-jährige Eigengewächs schaffte auch dieses Jahr nicht den erhofften Durchbruch und wird es daher kommende Spielzeit woanders versuchen.

Der Abgang von Antoñito Cordero galt hingegen schon länger als bekannt, doch erst am Montag gab der Verein dies offiziel bekannt. Sportdirektor Loren Juarros äußerte sich auf der Pressekonferenz folgendermaßen dazu: «Im Fußball gibt es Zeiten, in denen man Spieler halten möchte, es aber nicht gelingt. Es kommt auch vor, dass Spieler bleiben wollen, man ihren Vertrag aber nicht verlängert. Der Verlust von Roberto im letzten Jahr war nicht gut für den Verein. Im Fall von Cordero habe ich sehr viele Gespräche mit seinen Beratern über eine lange Zeit geführt. Die endgültige Entscheidung ist erst vor Kurzem gefallen, und wir hatten bis zum Schluss Möglichkeiten – aber sie haben die Verhandlungen abgebrochen. Wir waren sehr nah dran, verhandelten bereits über konkrete Bedingungen, nicht mehr über die Ausstiegsklausel oder das Gehalt des Spielers. Tatsächlich gab es noch eine letzte Option, aber der Verein hat sie abgelehnt, weil wir der Meinung waren, dass es sich um eine Scheinverlängerung handelte. Der FC Málaga muss genug Würde haben, um bei so einem Theaterstück einer Verlängerung nicht mitzumachen.»

Neue Spieler

Die Position von Aufstiegsheld Cordero, also die eines offensiven Flügelspielers, sowie zwei Stürmer sollen laut Juarros für die kommende Spielzeit zum FC Málaga kommen. Im Mittelfeld ist man mit den kürzlichen Verlängerungen von Talenten wie Izan Merino oder Rafa gut aufgestellt und auch die Innenverteidigerpositionen sind laut dem Sportdirektor ordentlich besetzt. Gut möglich ist zudem, dass es auf den Außenverteidigerpositionen Veränderungen gibt. «Wir sind offen bei Entwicklungen am Markt, aber für den FC Málaga ist es nach wie vor kompliziert, Ablösesummen zu zahlen», schildert Juarros die Problematik beim Club von der Costa del Sol, der nach wie vor von einem juristisch eingesetzen Geschäftsführer geleitet wird und deshalb kaum etwas an seiner finanziellen Situation ändern kann. «Wir müssen versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Aber größere oder genaue Saisonziele kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht verkünden», sagte der Sportdirektor daher mit Vorsicht.