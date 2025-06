La Rosaleda schließt Saison mit Besucherzahlen unter den spanischen Top Ten

Pedro Luis Alonso Málaga Freitag, 6. Juni 2025 Compartir

Málaga ist Sechzehnter der Zweiten Liga, die Fans aber spielen im Mittelfeld - der Ersten Liga. Die offiziellen Zahlen für die durchschnittliche Besucherzahl am Ende der Saison 2024-25 spiegeln dies wider, denn La Rosaleda hatte einen Durchschnitt von 24.856 Zuschauern, nur leicht unter den 26.550, dem Rekordwert aus dem letzten Sommer, lag.

Mit dieser Zahl liegt das Stadion in den nationalen Top Ten der Besucherzahlen und ist das Stadion mit den meisten Zuschauern in der zweiten Liga. In dieser Kategorie übertrifft es Deportivo (21.509) und Sporting (21.131), die das Schlusslicht bilden, wobei Zaragoza etwas weiter zurückliegt, als es aufgrund des Beginns der Arbeiten an ihrem Stadion normal gewesen wäre, da sie eine der hinteren Tribünen komplett verloren haben, die abgerissen wurde.

Daher haben in dieser Saison nur neun nationale Fußballvereine Málaga geschlagen, und wir sprechen hier von den «Großen» des nationalen Fußballs und anderen historischen und sehr bedeutenden Einheiten in Bezug auf ihre Wurzeln. Der König ist Real Madrid, mit durchschnittlich 72.692 Zuschauern im Santiago Bernabéu, worüber mehr als einmal berichtet wurde. Barcelona fällt aufgrund des Umzugs nach Montjuic wegen der Arbeiten am Spotify Camp Nou vom zweiten auf den fünften Platz in der Rangliste mit 45.953 Gästen, hinter Atlético de Madrid (60.883 im Riyadh Air Metropolitano), Betis (51.542 im Benito Villamarín) und Athletic (48.240 im San Mamés).

Ebenfalls vor Málaga liegen Valencia (43.042 Zuschauer im Mestalla), Sevilla (35.619 im Sánchez Pizjuán), Real Sociedad (30.499 im Anoeta) und Espanyol (25.640 im Cornellá-El Prat).

In Málaga war die höchste Zuschauerzahl im ersten Spiel des Jahres 2025 gegen Deportivo mit 27.281 zu verzeichnen, die niedrigste am letzten Ligaspieltag bei einem Spiel gegen Burgos ohne große Attraktionen. Es war das einzige Spiel, bei dem die Mindestzahl von 20.000 Zuschauern nicht erreicht wurde (19.337); selbst das Spiel gegen Eldense an einem Donnerstag im Dezember war mit 21.123 Zuschauern nicht so niedrig.

Außerdem ist Málaga in dieser Saison der drittbeste Verein in der Segunda, was die durchschnittliche Auslastung des Stadions angeht, eine Zahl, bei der er a priori durch die Größe von La Rosaleda im Vergleich zu viel kleineren Stadien wie Anduva oder dem Pepico Amat benachteiligt sein müsste. So lag die Auslastung in Málaga bei 83 %, verglichen mit 85 % im El Plantío in Burgos und 93 % im Campos de Sport de El Sardinero in Santander.

Die guten durchschnittlichen Besucherzahlen bedeuten für den Verein auch einen bedeutenden Einschnitt bei den Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für jedes Heimspiel, die zu den hohen Einnahmen aus dem Dauerkartenverkauf hinzukommen. Die «Malagamania» scheint kein Ende zu nehmen. Das Bevölkerungswachstum in der Provinz kommt nicht zum Stillstand und die Zahl der Anhänger der Blau-Weißen steigt stetig, obwohl sie sportlich nicht ihre beste Zeit erleben. Das Martiricos-Stadion, das demnächst auf 45.000 Plätze umgebaut werden soll, wird allmählich zu klein, nachdem im letzten Sommer dreizehntausend Fans auf der Warteliste für Dauerkarten standen.

In Málaga geht man davon aus, dass es nicht einfach ist, die Zahl der anwesenden Mitglieder bei jedem Heimspiel zu übertreffen. Es gibt immer einen Prozentsatz der Dauerkarteninhaber, die abwesend sind (vor allem bei wechselnden Spielplänen), obwohl es dem Verein gelungen ist, einen Teil dieses Verlustes zu mildern, indem er die Rückgabe der Mitgliedskarte für ein Spiel aktiviert hat. Dadurch wird es für andere Fans einfacher, rechtzeitig einen Sitzplatz zu ergattern.