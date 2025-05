Silas Förster sorgt bei Pitch & Putt für eine Sensation

SDA ESTEPONA. Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Silas Förster García hat am vergangenen Samstag beim dritten 'Pitch & Putt' -Turnier des andalusischen Golfverbands im El Campanario Resort in Estepona für eine wahre Sensation gesorgt. Der elfjährige Deutsch-Spanier vom nicht weit entfernten El Paraiso Golf Club, der mit Handicap 28,5 an den Start ging, setzte sich mit einer Gesamtzahl von 48 Schlägen und 6 unter Par gegen die besten Spieler aller Altersklassen aus Andalusien durch. Hinter ihm folgten Javier Pérez Gomez (Handicap 1,5/5 unter Par), der für Magna Marbella Golf angetreten war, und James Ducker (Handicap 0.9/4 unter Par), Spieler von Alhaurín Golf.

In der Handicap-Wertung landete Silas Förster mit 14 unter Par ebenfalls auf dem ersten Platz und durfte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag über sein neues aktualisiertes Handicap von 24,8 freuen.

Das El Campanario Resort gehört zu den beliebtesten 'Pitch & Putt'-Kursen an der Costa del Sol. Das Turnier auf der 9-Loch-Anlage wurde am Samstag über zwei Runden und damit über 18 Loch gespielt. Schon im ersten Durchgang ließ der leidenschaftliche Golfer, der die sechste Klasse der Grundschule Platero in Marbella besucht, die Konkurrenz aufhorchen. Ihm gelangen sage und schreibe 5 Birdies, die er mit großer Konzentration und mentaler Stärke versenkte. Mit 24 Schlägen und 3 unter Par ging es dann in die zweite Runde, in der dem Nachwuchsstar nach fünf Par-Schlägen ein sensationelles Hole in One an Loch 15 gelang. Der Ball landete zunächst auf dem Vorgrün, sprang aber auf und landete schließlich direkt im Loch. Die Freude bei dem jungen Spieler war riesengroß. Zwar war ihm schon vor einigen Wochen beim Training im Club de Golf El Soto de Marbella ein solches Kunststück gelungen, aber noch nie bei einem offiziellen Turnier. Auch seine drei Mitspieler und die Zuschauer konnten es kaum glauben und applaudierten lange. Das Hole in one brachte Silas Förster in Führung, die er sich mit einem nachfolgenden Putt und drei Par-Löchern nicht mehr nehmen ließ. ♫ Spätestens seit diesem Sensationserfolg gehört der Junge, der vor etwa fünf Jahren mit dem Golfen angefangen hat und durch das gute Training von Golfpro Daniel Westermark im El Paraiso Golf Club zur Hochform aufgelaufen ist, zu den großen Nachwuchshoffnungen Andalusiens.

Auch Bruder Samuel ein erfolgreicher Golfer

Bereits im vergangenen Jahr landete er, wie sein ebenfalls erfolgreicher Bruder Samuel, in seiner Kategorie auf dem zweiten Platz der Costa-del-Sol-Tour 'Circuito Gross Dentistas', die unter anderem auf prestigeträchtigen Plätzen wie Añoreta Golf (Rincón de la Victoria), Lauro Golf (Alhaurín de la Torre), La Cañada Golf (Sotogrande) und San Roque gespielt wird. Mehrere Male landete er dabei auf dem Podium oder erreichte eine Medaille für eine Platzierung in den Top 5.

Zuletzt hatte Silas Förster am letzten April-Wochenende im Golfclub Bil Bil in Benalmádena für Aufmerksamkeit gesorgt, als er nach drei gespielten 18-Loch-Runden in der Handicap-Wertung auf dem ersten Platz landete.

«Ich bin sehr glücklich und möchte auch bei den nächsten Turnieren einen guten Platz erreichen», sagte Förster bei der Siegerehrung und freute sich schon auf das nächste Turnier, das am kommenden Sonntag im La Resina Golf & Country Club in Estepona stattfinden wird.