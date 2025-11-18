Spanier Alcaraz sagt Start bei Davis-Cup-Endrunde ab

DPA Bologna Dienstag, 18. November 2025 Teilen

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat seinen Start bei der Endrunde im Davis Cup in dieser Woche in Bologna abgesagt. Der Weltranglistenerste kann aufgrund seiner Oberschenkelprobleme, die im verlorenen Endspiel der ATP Finals am vergangenen Sonntag in Turin gegen den Italiener Jannik Sinner aufgekommen waren, entgegen erster Aussagen doch nicht teilnehmen.

«Ich habe ein Ödem im rechten Oberschenkel und mir wurde vom Arzt abgeraten, anzutreten», schrieb der 22-Jährige in den sozialen Medien: «Ich habe immer gesagt, dass es das Größte ist, für Spanien zu spielen, und ich hatte mich sehr darauf gefreut, uns im Kampf um den Davis Cup zu unterstützen. Ich fahre schweren Herzens nach Hause...»

Spanien trifft bei dem prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb am Donnerstag auf Tschechien. Der Sieger des Duells wäre der Halbfinal-Gegner des deutschen Teams um Alexander Zverev, sollte Deutschland sich in seinem Viertelfinale am Donnerstag gegen Argentinien durchsetzen.

Unmittelbar nach dem Finale gegen Sinner hatte Alcaraz noch gesagt, dass er in Bologna starten werde und ihn das Problem am rechten Oberschenkel im Match gegen seinen Dauerrivalen nicht sonderlich beeinträchtigt habe. Sinner hatte seine Teilnahme für Titelverteidiger Italien schon zuvor aus Belastungsgründen abgesagt.