Unicaja steht nach kolossalem Kampf gegen Barcelona vor dem Abgrund

Unicaja muss am kommenden Freitag in Barcelona gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Die Männer werden um ihr Leben spielen, nachdem sie gegen Barcelona in der Sporthalle Martin Carpena nach einem kolossalen, für die Euroleague typischen Spiel verloren haben. Das Team aus Málaga hatte die Chance, aber die Qualität und der Kampfgeist setzten sich in den Minuten des größten Drucks und auch in der Verlängerung durch. Anderson hätte den Katalanen am Ende der 40 Minuten sogar den Sieg schenken können, doch er verschoss den entscheidenden Freiwurf. In der Verlängerung setzte sich die Qualität von Punter gegen ein überhastetes Unicaja durch, das zu viele Freiwürfe vergab. Die Ausgeglichenheit ist so groß, dass die Mannschaft, die in jetzt zwar in Málaga verloren hat, gleichzeitig unter Beweis gestellt hat, dass sie im Palau gewinnen kann. Das Spiel findet am Freitag um 19 Uhr statt, und das Einzige, was zählt, ist ein Sieg (97:101).

Der Franzose Youssoupha Fall war der absolute Star der ersten fünf Minuten. Der 2,22 Meter große Center wurde für Unicaja zu einer unüberwindbaren Mauer, sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff. Der Spieler senegalesischer Abstammung monopolisierte die Offensivaktionen seiner Mannschaft, aber das große Problem lag vielleicht in der Verteidigung, denn wenn er nicht blockte, verwandelte er alle Würfe der Spieler aus Málaga, denen in den ersten drei Minuten des Spiels nur ein einziger Korb gelang (2:11). Das kostete Unicaja eine Welt, die mit Carters Eins-gegen-Eins-Aktionen und vor allem mit Djedovics Einsatz die Aggressivität ihres Spiels steigerte. Sobald sich der Riese aus Barcelona hinsetzte, änderte sich alles. Sein letzter Korb brachte das 7:13. Von diesem Moment war Unicaja der Protagonist, der vor Energie strotzte, gegen einen Gegner, der bereits ohne seine Stars war und der, als anekdotische Bemerkung, die man heute nur noch selten sieht, das erste Viertel mit fünf Spaniern beendete: Willy, Abrines, Brizuela, Parra und Villar. Der Spielstand von 21:16 spiegelt die radikale Veränderung des Spiels wider.

Das Team aus Málaga unterstrich diese Dominanz mit einer Rotation, bei der jeder Spieler, der zum Einsatz kam, seinen Beitrag leistete. Jetzt waren es Tillie und Ejim, die das Niveau der Genauigkeit und Intensität aufrechterhielten. Barcelona zog sich mit seinen Spitzenspielern zusammen. Panter, Parker und Anderson führten die Reaktion der Gäste zum 34:32. Das Spiel war ein enormer Schlagabtausch, aber Unicaja gab nicht auf und verdoppelte den sportlichen Einsatz mit Tyson Perez, der überragende Minuten hatte, um den maximalen Ertrag (46:35) zu erzielen. Es schien, als könnten die Männer von Ibon Navarro ihren Gegner jeden Moment ausknocken und das Spiel offen gestalten. Die Lage bei Barcelona war brenzlig: Jabari Parker konfrontierte Peñarroya, weil er ihm einen defensiven Lapsus vorwarf und ihn dann auswechselte. Erst die Halbzeitpause stoppte den Sturmlauf. (46:37).

Nach dem Wiederanpfiff bot sich ein anderes Bild. Die Anwesenheit von Fall beeinflusste erneut das Spiel von Unicaja, aber es war ein anderes Barcelona, das mehr Energie hatte und versuchte, schnell anzugreifen, um zu verhindern, dass sich die Verteidigung der Gastgeber konsolidierte. Nach einem 5:10-Lauf sah sich Ibon Navarro gezwungen, das Spiel zu unterbrechen (51:37, 25. Min.), weil die Stimmung nicht gut war und seine Mannschaft kaum noch punkten konnte. Dann sorgte ein Dreier von Díaz für Erleichterung, und Barcelonas überschüssige Energie in der Verteidigung führte zu einer Vielzahl von Freiwürfen für Unicaja. Es war eine Atempause, aber keine Lösung, denn das Spiel von Unicaja hatte an Klarheit verloren. Es folgten schlechte Wurfauswahlen, auch bedingt durch die gute gegnerische Verteidigung, und Barcelona beendete das dritte Viertel vor dem Zusammenbruch Unicajas (60:62).

Nach vielen Minuten musste das Team aus Málaga zurückkommen, und die Wahrheit ist, dass es gegen eine solide Mannschaft aus Barcelona, die von Punter auf höchstem Niveau angeführt wurde, zeitweise nicht gut aussah (65:71, min. 33). Kurioserweise nahm Joan Peñarroya eine Auszeit, und von da an ging es für seine Mannschaft nur noch bergab. Unicaja fand den Funken aus der ersten Halbzeit wieder, und es zeigte sich die überragende Version dieser Mannschaft. Perry ging mit fünf Punkten in Folge in Führung. Taylor, Ejim und Pérez schlossen sich an, und das Ergebnis war ein 11:1-Lauf (80:74) nach dieser seltsamen Auszeit des Trainers von Barcelona. Es waren noch drei Minuten zu spielen, und auf dem Platz wurde Basketball auf Euroleague-Niveau geboten. Ein unglaublicher Dunk von Tyson Pérez am Ende des Ballbesitzes schien das Spiel zu entscheiden (85:81), 47 Sekunden vor Schluss. Die Katalanen antworteten schnell mit Punter und Brizuela, und Anderson hatte zwei Sekunden vor Schluss mit drei Freiwürfen den Sieg in der Hand. Er verschoss den letzten und das Spiel ging in die Verlängerung. In der Verlängerung setzte sich die Qualität von Punter und Anderson durch, während Unicajas Fehler von der Freiwurflinie entscheidend waren.