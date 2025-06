Andalusische Sportboothäfen erwarten einen Rekordsommer

Pilar Martínez Sevilla Montag, 16. Juni 2025 Compartir

Der Wassersporttourismus ist im Aufwind und die andalusischen Yachthäfen werden davon profitieren. Die Daten des Verbandes der andalusischen Sport- und Touristenhäfen (Marinas de Andalucía) prognostizieren einen Rekordsommer, in dem einige dieser Anlagen ausgebucht sein werden. Nach Angaben des Verbandes erwarten die meisten eine Auslastung zwischen 85 und 100 Prozent, was den guten Zustand des nautischen Tourismus in der Region und die wichtige Rolle dieser Häfen widerspiegelt, die mehr als 9.000 Liegeplätze an der andalusischen Küste haben. Manuel Raigón, Präsident von Marinas de Andalucía, versicherte, dass «die Prognosen für diesen Sommer sehr positiv sind und den guten Moment, den unsere Häfen erleben, bestätigen. Sowohl die prognostizierte Auslastung als auch die Vielfalt der Besucher spiegeln die internationale Anziehungskraft unserer Küste und die Qualität der von uns angebotenen Dienstleistungen wider».

In Bezug auf den Aufschwung des Wassersportsektors verweisen sie auf die Dynamik des Yachtchartergeschäfts, das in den andalusischen Häfen stetig wächst. Den von Marinas de Andalucia erhobenen Daten zufolge gibt es in den meisten der angeschlossenen Häfen zwischen fünf und fünfzehn aktive Yachtcharter-Unternehmen, wobei die Zahl in einigen Fällen sogar über hundert liegt. «Dieser Trend bestätigt die Konsolidierung des Charterns als eine immer häufiger werdende Option für diejenigen, die das Meer genießen möchten, ohne ein eigenes Boot zu besitzen», erklären sie und weisen darauf hin, dass das Profil dieses Kunden eher ein junger Mensch ist, der seinen Segelschein macht, um ein Boot für ein paar Tage mit seinen Freunden oder seiner Familie zu mieten. «Es ist eine einfache und zugängliche Art, die Nautik zu erleben», erklärt Raigón.

In Bezug auf die Besucher, die in den andalusischen Häfen ankommen, versicherte er, dass es sich hauptsächlich um spanische, britische und französische Reisende handelt, obwohl er eine größere Präsenz von Deutschen feststellt und dass aufstrebende Märkte wie Italien, die Niederlande, Portugal und die Vereinigten Staaten beginnen, sich zu entwickeln. «Diese Vielfalt spiegelt die internationale Anziehungskraft der andalusischen Küste und die Positionierung der Häfen von Marinas de Andalucía als Referenzziele für Segler wider», erklärte er und fügte hinzu, dass in den angeschlossenen Häfen eine intensive tägliche Aktivität zu erwarten ist, wobei durchschnittlich acht bis neun Boote registriert werden, obwohl einige Standorte 20 und bis zu 40 Liegeplätze pro Tag erreichen. Die durchschnittliche Dauer der Kurzaufenthalte in den Häfen schwankt zwischen zwei und vier Tagen.

Was die Art der Boote angeht, so wird darauf hingewiesen, dass Motorboote überwiegen, obwohl auch Segelboote und Katamarane sehr verbreitet sind, vor allem bei denjenigen, die mit der Familie oder Freunden an der Küste entlang segeln. Der Verband Marinas de Andalucía, dem Infrastrukturen wie Marina El Rompido, Puerto Sherry, Alcaidesa Marina, Puerto Sotogrande, La Duquesa, Real Club Náutico Estepona, Puerto Deportivo Estepona, Puerto Banús, Puerto Deportivo Marbella, de Fuengirola, Benalmádena, IGY Málaga Marina, Club El Candado, Marina del Este, Marina Motril, Puerto Deportivo Almerimar, von Aguadulce und Club Náutico de San José angeschlossen sind, erklärte, dass «viele Häfen, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, bereits eine Verstärkung ihrer Teams geplant haben, insbesondere in den Bereichen Seemannschaft, Kundendienst, Sicherheit, Überwachung oder Wasserwartung, mit dem Ziel, allen Besuchern und Nutzern ein qualitativ hochwertiges Erlebnis zu bieten».