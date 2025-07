AVE-Hochgeschwindigkeitszüge fahren ab Málaga wieder halbwegs normal

Ignacio Lillo Málaga Mittwoch, 2. Juli 2025 Compartir

Die AVE-Hochgeschwindigkeitszüge in Málaga sind wieder in Betrieb und verkehren am heutigen Mittwoch normal, nachdem es gestern zu erheblichen Verspätungen von bis zu fünf Stunden gekommen war. Dies wurde von Quellen der Eisenbahnbetreibergesellschaft Adif bestätigt, die erklärten, dass der Verkehr zwischen Yeles und La Sagra (Provinz Toledo) auf beiden Gleisen wieder normal läuft.

Bis spät in die Nacht Dienstag gab es am gestrigen Dienstag Probleme, einige Züge fielen aus, da nicht genügend Züge für Abfahrten wie etwa die um 20.05 Uhr geplante zur Verfügung standen. Die Fahrgäste wurden auf den nächsten Zug verwiesen und kamen schließlich gegen halb eins nachts in Madrid an.

Renfe bestätigt seinerseits, dass die meisten Züge ihre Frequenz normalisiert haben. «Allerdings kann es heute bei einigen Zügen zu Verspätungen und gelegentlichen Änderungen aufgrund von logistischen Problemen kommen, die auf die gestrigen Störungen zurückzuführen sind», heißt es in einer Mitteilung.

Die Situation auf der südlichen Hochgeschwindigkeitsstrecke war gestern sehr kompliziert, nachdem ein Oberleitungsschaden in La Sagra, in Toledo, am Montagabend den Verkehr bis zum Dienstagmittag stark beeinträchtigt hatte. Die Folge waren Verspätungen von zwei bis fünf Stunden bei mehr als 20 Zügen. Und das alles an einem der verkehrsreichsten Tage der Juli-Feriensaison.