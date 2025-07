Mindestens 20 AVE-Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Málaga und Madrid mit erheblichen Verspätungen

Reisende, die von einem der Züge betroffen waren, die in der Nähe von Toledo zum Stillstand kamen.

Eine weitere komplizierte Situation auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke (HSL) Süd, die Madrid mit Andalusien verbindet. Durch den Ausfall der Oberleitungen in La Sagra in Toledo in der Nacht zum heutigen Dienstag war der Verkehr von frühmorgens bis kurz vor 11 Uhr auf allen Fernverkehrsstrecken unterbrochen.

Im Fall von Málaga sind nach 20 Züge zwischen Atocha und Maria Zambrano stark verspätet: 12 AVE und Avlo von Renfe, 4 von Iryo und weitere 4 von Ouigo. Es ist zu erwarten, dass sich diese Zahl im Laufe der Stunden noch erhöht, da der gesamte Zugverkehr wieder aufgenommen werden muss.

Technischen Quellen zufolge gelang es erst heute um halb zehn, das Gleis freizumachen, auf dem ein AVE-Zug mit etwa 300 Fahrgästen an Bord die ganze Nacht über stillgestanden hatte. Erst ab diesem Zeitpunkt wurde die notwendige Stromunterbrechung gewährt, um die Arbeiten an der Stromleitung wieder aufzunehmen, die nun repariert ist.

An den Bahnhöfen von Málaga und Madrid drängten sich heute Morgen Tausende von Fahrgästen um die Bildschirme, aber zu dieser Stunde wissen sie immer noch nicht, ob sie reisen können oder zu welcher Zeit, wie einige der Betroffenen die SUR für den Mangel an Informationen kritisierten. Niemand sagt uns, ob wir heute reisen können oder zu welcher Zeit, das ist unerhört« , beschwerte sich Maria, eine der Betroffenen, die mit ihrem Ticket in der Hand im Terminal von Malaga wartete.

Und all dies geschieht zu allem Überfluss zwischen dem 20. Juni und dem 1. Juli, einem besonderen Datum, weil viele Menschen ihren Sommerurlaub begonnen haben, der wieder einmal aufgrund von Störungen im Hochgeschwindigkeitsnetz verkürzt wurde.