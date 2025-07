Dreihundert Fahrgäste sitzen 12 Stunden lang im Hochgeschwindigkeitszug AVE von Madrid nach Malaga fest

Ignacio Lillo Malaga Dienstag, 1. Juli 2025 Compartir

Ein AVE-Hochgeschwindigkeitszug von Madrid nach Málaga fuhr am Montagabend um 19.35 Uhr mit einer leichten Verspätung von der spanischen Hauptstadt Madrid an die Costa del Sol. Die Fahrgäste wussten jedoch nicht, was sie auf der Reise erwartete. Nach nur 20 Minuten kam der Zug in der Stadt La Sagra in Toledo zum Stehen, aber das war bei weitem nicht der einzige Zug, der auf seiner Fahrt gestoppt wurde, da mindestens neun weitere Züge von einem Stromausfall betroffen waren. Allerdings war dies der einzige Zug, der mehr als 12 Stunden lang stehen blieb.

Am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr hatte der in Málaga ansässige Rechtsanwalt Manuel Jiménez Baras, der mit seinen drei Kindern (10, 13 und 14) unterwegs ist, noch immer keine Informationen darüber, wie die Situation gelöst werden soll. Seine Familie gehört zu den fast 300 Fahrgästen, die die Nacht im Zug verbracht haben, der mitten im Nirgendwo steht. Da die Motoren ausgeschaltet waren, verbrachten sie die Stunden in erstickender Hitze, ohne Klimaanlage und nur mit einem leichten Luftzug von draußen.

Jiménez Baras beschrieb eine danteske Situation, die seiner Meinung nach in diesem Jahrhundert in einem Land wie Spanien nicht vorkommen sollte. Eine ältere Frau musste von einer mobilen Intensivstation aus dem Zug geholt werden, nachdem sie in Ohnmacht gefallen war, eine andere wurde mit Sauerstoff versorgt. Andere Fahrgäste erlitten Panik- oder Wutanfälle.

«Meine kleine Tochter bat mich: 'Papa, bitte setz mich nie wieder in einen Zug'», sagte der Anwalt. In dem Zug befinden sich auch einige Säuglinge. «Sie haben die ganze Nacht geweint, die Hitze ist unerträglich.»

Was die Fahrgäste nicht verstehen, ist, warum sie nicht aus dem Zug geholt wurden. Der Zugang zum Zug erfolgt über einen Serviceweg, über den sowohl die Guardia Civil, die die Situation in der Nacht überwachte und ihnen Essen und Wasser brachte, als auch die mobile Intensivstation sie erreichten. Außerdem sagte Jiménez Baras, dass mindestens neun Züge auf dem Parallelgleis an ihnen vorbeigefahren seien, aber kein einziger angehalten habe, um sie wenigstens zurück nach Madrid zu bringen. «Die Guardia Civil sagt uns, dass sie keinen Evakuierungsbefehl haben.

«Illegale Festnahme»

«Wir sind schon seit mehr als 12 Stunden hier, das ist eine illegale Festnahme. Die Menschen sind sehr nervös. Heute Morgen, als sie die Türen öffneten, gingen einige von ihnen hinaus, um zu laufen, wir sind verzweifelt», sagte Jiménez Baras heute Morgen gegenüber SUR.

Um 9 Uhr morgens gab es immer noch keine Lösung. «Renfe hat die ganze Nacht SMS-Nachrichten verschickt und gesagt, dass das Problem in 90 Minuten behoben sein würde? Dass wir um 8 Uhr morgens in Malaga sein würden? Das ist absolute Inkompetenz», sagte Jiménez Baras.

Als Anwalt hat er sich bereits mit einem Kollegen in Verbindung gesetzt, um eine Klage gegen die staatliche Eisenbahngesellschaft (Renfe) wegen «illegaler Festnahme» vorzubereiten.

Der einzige Kommentar von Renfe war, dass ein Zug auf der Strecke Murcia-Malaga mit einem Zwischenstopp in Madrid am Montag um 20.26 Uhr in La Sagra hielt. Nach Prüfung mehrerer möglicher Lösungen ist geplant, «die Fahrgäste auf einen AVE-Zug Madrid-Malaga in Doppelkomposition umsteigen zu lassen». Um 9.20 Uhr sollte der Zug für diese Operation «in Kürze» von Atocha in Madrid abfahren. Den Fahrgästen wurde jedoch mitgeteilt, dass sie von einem anderen Zug nach Atocha geschleppt werden würden.

Nach Angaben von Renfe konnten am Montag um 21.45 Uhr, gut eine Stunde nach dem Vorfall, die meisten anderen angehaltenen Züge ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Nach Angaben der Eisenbahninfrastrukturgesellschaft (Adif) wurde die Panne durch einen Zug von Toledo nach Madrid verursacht, der am Montagnachmittag die Oberleitung beschädigt hatte. Ingenieure reparierten einen Teil der Oberleitung, um eines der beiden Gleise wieder verfügbar zu machen. Die vollständige Reparatur war jedoch für 9.30 Uhr am Dienstagmorgen geplant. Von der Verspätung waren Dutzende von Zügen im gesamten südlichen Eisenbahnkorridor und in Andalusien betroffen.