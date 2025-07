Fast 50 Prozent der Familien in Andalusien können sich dieses Jahr keinen Sommerurlaub leisten

Jugendliche in einem Sommerlager von Save the Children.

Armut untergräbt das Wohlergehen der Familien. 45,6 Prozent der Haushalte mit Kindern in der spanischen Region Andalusien können aufgrund ihrer schwierigen wirtschaftlichen Lage nicht in den Urlaub fahren, so das Ergebnis der jüngsten Umfrage von Save the Children zu den Lebensbedingungen.

Aus dieser Studie geht hervor, dass Andalusien bei dieser Einschränkung des Familienurlaubs zehn Punkte über dem nationalen Durchschnitt liegt, der bei 35 Prozent liegt. Andalusien ist auch die Region mit der höchsten Quote in ganz Spanien, gefolgt von den Kanarischen Inseln mit 44,9 Prozent. Genauer gesagt werden 704.042 Kinder in Andalusien in diesem Sommer keine Ferien außerhalb ihrer gewohnten Umgebung genießen können.

Der Regionaldirektor von Save the Children für Andalusien, Javier Cuenca, erklärte, dass «Urlaub nicht nur Freizeit ist, sondern auch die Kreativität fördert, die Familienbande stärket und den Kontakt mit der Natur ermöglichet - alles Schlüsselelemente für eine erfüllte und gesunde Kindheit».

Die NGO betonte, dass rund 250 Kinder, die in Andalusien in Armut leben, an den von ihr organisierten Sommercamps teilnehmen. Für viele, so Javier Cuenca, ist dies der einzige Urlaub, den sie machen. Außerdem bietet es ihren Familien die Möglichkeit, in den Monaten, in denen keine Schule stattfindet, Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen.

In diesen Camps unternehmen die Kinder Ausflüge in die Natur, an den Strand oder ins Schwimmbad, besuchen kulturelle Veranstaltungen oder Workshops und erhalten bei Bedarf auch pädagogische Unterstützung.

Die Camps garantieren auch gesunde Mahlzeiten für alle Kinder, da dies für viele Familien in finanziellen Schwierigkeiten die einzige Möglichkeit ist, ihre Kinder im Sommer, wenn die Schulkantinen geschlossen sind, ausgewogen und gesund zu ernähren.