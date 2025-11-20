Folgende 11 Gemeinden in Andalusien sind jetzt wegen des West-Nil-Virus in Alarmbereitschaft

Europa Press Sevilla Donnerstag, 20. November 2025 Teilen

Das regionale Gesundheitsministerium der Junta de Andalucía hat Aznalcázar in Sevilla zu den Gemeinden hinzugefügt, die derzeit wegen des West-Nil-Virus in der Region alarmiert sind. Das Virus wurde in einer Falle, die weniger als 1,5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt aufgestellt wurde, in Stechmücken nachgewiesen. In einer Falle in der Gemeinde Villamanrique de la Condesa (Sevilla), die mehr als 1,5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt, wurden ebenfalls WNV-verseuchte Stechmücken nachgewiesen, so dass in dieser Gemeinde weiterhin ein hohes Risiko besteht.

Derzeit sind 11 andalusische Gemeinden in Alarmbereitschaft. Neben Aznalcázar sind dies La Línea de la Concepción (Cádiz), die bis zum 9. Dezember in Alarmbereitschaft bleibt; Guadalcázar (Córdoba), wo die Alarmbereitschaft bis zum 3. Dezember verlängert wurde; in Sevilla sind es Las Cabezas de San Juan, bis zum 20. November; Morón de la Frontera bis zum 26. November; La Rinconada und Almensilla bis zum 27. November; San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe und Gelves bis zum 9. Dezember; und Burguillos und das Bevölkerungszentrum Torrepalma de Carmona bis zum 10. Dezember.

Was bedeutet der Alarm?

Ein Gebiet wird für mindestens vier Wochen in Alarmbereitschaft versetzt. Danach wird die Alarmbereitschaft erst wieder aufgehoben, wenn keine neuen Fälle bei Stechmücken, Vögeln oder Pferden festgestellt wurden. Sobald eine Gemeinde in Alarmbereitschaft versetzt wurde, wird die Überwachung (entomologisch, bei Tieren und Menschen) verstärkt und es werden Werbeaktionen in Schulen und Wohngebieten durchgeführt. Die Einwohner werden außerdem über Apotheken und Gesundheitszentren informiert, die Schutzmaßnahmen vorschlagen sollen.

Gleichzeitig intensiviert die örtliche Verwaltung die Kontrollmaßnahmen und die Behandlung von Mücken, die die Krankheit übertragen, gemäß dem kommunalen Plan. Das Gebiet in einem Radius von 1,5 Kilometern um den Ort, an dem die Larven oder Stechmücken entdeckt wurden, muss behandelt werden.

Mückenkontrolle

Andererseits haben die Behörden, die für die aktive Suche nach leichten Fällen in den alarmierten Gebieten und für die Überwachung der Situation zuständig sind, Laboruntersuchungen durchgeführt, um eine Infektion bei insgesamt 393 Personen auszuschließen, die alle negativ getestet wurden. In dieser Saison gab es drei bestätigte Fälle von WNV bei Erwachsenen: in Mojácar (Almeria), Morón de la Frontera und La Rinconada (Sevilla), zusätzlich zu dem wahrscheinlichen Fall bei einem Kind in Andújar (Jaén).

In den 208 Fallen, die in ganz Andalusien aufgestellt wurden, wurden zahlreiche Stechmücken überwacht. Viele dieser Insekten wurden in Estepona (Malaga), Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa und La Puebla del Río (Sevilla) gefunden. Mäßige Populationen wurden in Barbate (Cádiz), Motril (Granada), Alhaurín de la Torre, Mijas und Malaga-Stadt (Malaga), Almensilla, Bollullos de la Mitación und Coria del Río (Sevilla) festgestellt. In den übrigen Fallen ist die Präsenz gering.