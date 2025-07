Granadas Alhambra erhöht angesichts steigender Kosten den Eintritt um drei Euro

Laura Ubago Granada Dienstag, 29. Juli 2025 Teilen

Der Verwaltungsrat der Alhambra hat einer Aktualisierung der Eintrittspreise zugestimmt, da die Kosten für wesentliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Besichtigung wie Sicherheit, Reinigung, Besucherservice und Erhaltung des Kulturerbes «aufgrund der Inflation erheblich gestiegen» sind. Aus dem Umfeld des Patronats des Monuments verlautete, dass diese Preisanpassung dazu dient, «die finanzielle Tragfähigkeit des Denkmals zu gewährleisten» und die Qualität des Besuchererlebnisses zu erhalten. «Es handelt sich um eine umsichtige und verhältnismäßige Änderung, die ausschließlich auf dem kumulierten Verbraucherpreisindex der letzten vier Jahre basiert.

Die Revision, die am Freitag im andalusischen Amtsblatt BOJA veröffentlicht wurde und am 1. August in Kraft treten wird, «entspricht der Notwendigkeit, die Tarife an den aktuellen wirtschaftlichen Kontext anzupassen», so Quellen des Verwaltungsrates.

«Diese Anpassung wird es der Alhambra ermöglichen, weiterhin ihre öffentlichen Zwecken nachzukommen, ohne den Zugang zu dem Monument zu beeinträchtigen, da die Preise im Vergleich zu anderen wichtigen nationalen und internationalen Kulturzielen wettbewerbsfähig bleiben», heißt es. Quellen des Patronats rechnen vor, dass die Alhambra für jeden Euro, der erhöht wird, etwa zwei Millionen Euro mehr Einnahmen erhält, so dass die Gesamterhöhung - die drei Euro beträgt - der Kasse der Alhambra sechs Millionen Euro pro Jahr zusätzlich zu den bereits eingenommenen Beträgen einbringen wird.

Die Preise für die Alhambra wurden zuletzt 2022 erhöht, nachdem sie zehn Jahre lang eingefroren waren. Vor drei Jahren stiegen die Tageseintrittspreise von 14 Euro auf 18 Euro, eine Erhöhung um 28,5 % auf einen Preis, der im Vergleich zu anderen Monumenten dieser Größe überholt war.

Nun schlägt das Patronat eine Aktualisierung des Ticketpreises von 18 auf 21 Euro vor. Es handelt sich «ausschließlich um eine Anpassung, die dem kumulierten Verbraucherpreisindex (VPI) von April 2021 bis Januar 2025 entspricht», der bei 17,1 % lag.

Die Gärten werden 12 Euro kosten

Der allgemeine Eintrittspreis wird von 18 auf 21 Euro erhöht. Der Besuch der Gärten wird von 10 auf 12 Euro angehoben, ebenso wie der Preis für den nächtlichen Besuch der Nasridenpaläste, der ebenfalls um zwei Euro von 10 auf 12 Euro steigen wird.

«Im nächsten Jahr werden wir statt drei Millionen Euro für Investitionen in Bauarbeiten sechs Millionen Euro für die Erhaltung und Restaurierung des Denkmals zur Verfügung haben», heißt es seitens des Patronats des Nasriden-Denkmals. Der Stiftungsrat wird die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern für die laufenden Kosten (der größte Posten ist für Personal) und für Arbeiten zur Wiederherstellung der Räume der Alhambra investieren. Für 2026 wird ein umfangreiches Bauvorhaben erwartet, das einen emblematischen Bereich der Nasridenanlage erheblich verbessern wird. Das Patronat der Alhambra möchte, dass das Monument sich weiterhin selbst trägt und auch über ein finanzielles Polster in Form von Überschüssen verfügt.

Ein weiterer Alhambra-Plan

Darüber hinaus plant die Junta de Andalucía, einen zweiten Alhambra-Plan durchzuführen und die Einnahmen aus dem Denkmal in der Stadt zu reinvestieren. Die fast 20 Millionen Euro aus diesem ersten Investitionsplan spiegeln sich bereits in verschiedenen Projekten zur Wiederherstellung des Kulturerbes der Stadt wider.

Die «inflationäre Entwicklung der letzten Jahre» und die Zeit, die seit dem Inkrafttreten der letzten Preisverordnung vom November 2022 verstrichen ist, haben es «notwendig» gemacht, die öffentlichen Tarife zu aktualisieren, die den Zugang zu dem monumentalen Komplex der Alhambra und den dazugehörigen Anlagen regeln werden.

Das Patronat weist darauf hin, dass sich der Preisanstieg in besonderem Maße auf die Arbeiten in der Alhambra auswirkt, da es sich um ganz spezielle Restaurierungen handelt, die unter dem Anstieg der Materialkosten und der Kosten für die Fachleute, die diese Maßnahmen durchführen, gelitten haben, wie z.B. die Wiederherstellung der Dächer der Sala del Mexuar und des Nasridenpalastes, die derzeit durchgeführt wird.