Neue Episode extremer Hitze in Andalusien: Fünf Provinzen stehen ab Mittwoch unter einer Hitzewarnung

Am Mittwoch werden in Andalusien wieder hohe Temperaturen herrschen, und in vier Provinzen gilt eine Hitzewarnung. Außerdem wird der Levante-Wind morgen Cádiz in Schach halten, mit einer Warnung vor starken Windböen und Küstenphänomenen. Nach den sechs Hitzewarnungen vom Montag ist dies die zweite Hitzewelle in der letzten Juliwoche, in der das Quecksilber auf über 39 Grad ansteigen wird. Betroffen sind dieses Mal die Provinzen Córdoba, Sevilla, Huelva und Jaén. Derzeit hält die Staatliche Meteorologische Agentur (Aemet) die gelbe Stufe in diesen Gebieten für zwei Tage aufrecht: Mittwoch und Donnerstag zwischen 13 und 21 Uhr.

Am heutigen Dienstag wird es in der Region zu einer leichten thermischen Entspannung kommen. Nur für Córdoba gilt eine Hitzewarnung, mit Höchstwerten von 39ºC in der Provinzhauptstadt. Der Wind weht an der Mittelmeerküste schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen, an der Straße von Gibraltar verstärkt bis stark.

Morgen, Mittwoch, wird der Himmel in der Region teilweise bewölkt bleiben, «mit Intervallen von niedrigen Wolken am Mittelmeer und Bewölkung in den Bergen und gelegentliche Schauer im östlichen Teil der Region. Der Temperaturanstieg wird mit dem Wind geteilt werden, der an der Küste von Almeria mit starken Intervallen und an der Straße von Gibraltar mit »gelegentlich sehr starken« Böen von der Levante-Küste wehen wird. Aemet hat für Cádiz eine gelbe Warnung für Böen von 80 Kilometern pro Stunde und Küstenphänomene mit »östlichen Winden von 50 bis 61 km/h (Stärke 7) in der Meerenge, um Tarifa und westlich von Tarifa, sowie vor der Küste südlich von Trafalgar« aktiviert.

Die Mindesttemperaturen werden dagegen sehr hoch bleiben. Aemet prognostiziert, dass das Thermometer in der gesamten Region nicht unter 20 Grad fallen wird, außer in Granada (wo die Nächte mit Temperaturen von 16 Grad kühler sein werden). In Almería und Cádiz wird das Quecksilber über 23 Grad bleiben.